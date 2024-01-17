竹縣總量管制學校今年新增4所 新生登記入學日程公布

新竹縣113學年度總量管制學校新生登記入學時程已公布，國小新生登記資格審查為3月22日（周五）及3月23日（周六），管制國中辦理新生入學登記時間為3月23日（周六）。特別的是，與往年相比，今年還多了4所學校總量管制，分別是竹東二重國小、湖口新湖國小和竹北文興國中、六家高中國中部。

新竹縣政府教育局今天提醒，各鄉鎮市公所及總量管制學校將於3月8日前，寄發入學通知單及相關資料，請家長們留意信件收取，務必於新竹縣新生入學登記的時間，至各學區學校進行登記作業。

教育局表示，113學年度總量管制學校包括112學年度總量管制學校繼續維持總量管制，其中有竹北市東興國中、仁愛國中、成功國中、勝利國中、東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、博愛國小、中正國小、嘉豐國小及新豐鄉松林國小。

113學年度總量管制學校新增竹東鎮二重國小（一年級新生）、湖口鄉新湖國小（一年級新生）、竹北市文興國中（七年級新生）、竹北市六家高中國中部（七年級新生）等4所學校。