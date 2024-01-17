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教育部因應割頸案組成工作小組 全教會批未解決更核心問題宣布退出

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今早全教會召開記者會，宣布退出教育部正在進行的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」工作小組。記者李芯／攝影
今早全教會召開記者會，宣布退出教育部正在進行的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」工作小組。記者李芯／攝影

新北校園割頸致死案發生後，教育部召集相關團體及單位組成「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」工作小組，全國教師會也受邀參與討論。然而，全教會今日召開「頭痛醫頭不是面對校安的正確做法」記者會，表示小組討論方向著重違禁品如何搜查，卻沒有解決更核心的校園安全問題，因此宣布退出討論。

今早全教會召開記者會，全教總理事長侯俊良表示，全教會要退出現在教育部正在進行的注意事項工作小組，他批評目前小組的討論方向是「歪」的，本周小組開了第2次會議，與會代表提出要全面檢討輔導管教辦法，但會議的重點仍鎖定在校安操作，「感覺還是在苛責學校」。他認為本次新北的案例中，學生的家庭教育出了問題，小組討論方向卻避談這個部分，若沒有強化家長的責任、建構系統性完整的支持，這些問題還會在現場不斷發生。

全教會副理事長張瓊方說，教育部在小組會議上著重在違禁品如何搜查等程序處理，但事實上，「只要學生想要攻擊，任何東西都能成為武器」。先前桃園有學生拿筆攻擊老師眼睛的案例，她強調校園安全還有更多核心問題沒有解決，像是學生輔導管教辦法和不適任教師處理辦法，讓教師只能進行「正向管教」。

全教會理事李雅文說，正向管教措施對不受控、想挑戰老師，甚至特別頑劣的學生來講是無用的，現在老師根本無法好好輔導管教學生，一旦強迫學生、就會落入強制罪的陷阱。

全教會在會前也邀請新國會的3大政黨與會，僅有民眾黨準立委黃珊珊出席。黃珊珊在記者會上表示，沒有一個老師不願意去輔導孩子的偏差行為，但如果老師看到同儕曾因不適任教師被告，「老師還會有什麼熱情關心行為偏差的孩子？」因此，她呼籲教育部應訂定清楚規範，輔導管教要以教學現場的狀況來判斷，並建構學校裡完整的安全網絡。

侯俊良呼籲，教育部應全面盤點注意事項，擬制明確、可行內容，並給予學校充足資源以利教師有效進行學生輔導管教。另外，校園安全檢查機制應從注意事項中移除，另外訂定「校園安全檢查注意事項」明確權責，同時要盡快研修相關法規，針對難以管教的學生，課予家長管教義務。

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