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國研院邀10校 研發超精密加工

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）建構跨領域整合的儀器科技研發服務平台，與大學合作，開發各領域前瞻研究客製特殊儀器設備，儀科中心「超精密加工聯合實驗室」昨正式啟動，將邀請台大、清大等十所大專校院跨領域團隊加入。

儀科中心建置「超精密加工聯合實驗室」由全球前三大超精密加工系統供應商之一的美國穆爾集團奈米技術公司提供最新超精密加工車床，且由Nanotech的台灣代理台灣大昌華嘉公司協助設備建置維護與技術支援，國內學研團隊也能使用國際先進機台。

團隊 清大 美國

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