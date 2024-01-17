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選後陸生來台 學界籲先釋善意

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大陸多省市選前傳出暫停陸生赴台交換，隨著總統大選落幕，教育界推測短期研修生來台應不會全面暫停，我方可先釋出善意。圖為去年陸生交流團離台揮手道別。本報資料照片
大陸多省市選前傳出暫停陸生赴台交換，隨著總統大選落幕，教育界推測短期研修生來台應不會全面暫停，我方可先釋出善意。圖為去年陸生交流團離台揮手道別。本報資料照片

日前傳出陸方於總統大選前欲暫緩陸生交換、研修生來台，隨著總統大選落幕，教育界人士表示，推測中國大陸短期研修生來台應不會全面暫停，但也呼籲我方應釋出善意，如大陸各類人士來台一覽，納入大學教授，讓隨團教師不用再循專案辦理；重啟擬定學位生簡章，才有利後續短期研修，甚至是恢復學位生的交流。

世新大學副校長李功勤表示，選後大陸姊妹校並未表示欲取消研修、交換生來台，日前和校友及台商交換意見，多認為國台辦選後發文，認為賴蕭配當選不代表台灣主流民意，因此推估陸方不會斷然採取強硬措施，短時間內短期研修生、交換生有望持續辦理。

文化大學大傳系系主任王翔郁則形容，陸方對執政黨形同「留校察看」，陸方踩著九二共識的底線，若新政府不承認九二共識，則任何事都無法期待，未來就看新政府如何表態。以現階段而言，部分省分有望繼續開放交換生、研修生來台，但也確實有一些省取消辦理，學位生則是想都不用想，整體而言，評估未來情勢應不會比現在好。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，近期不少大陸學校因隨團教師不能來，而取消研修生赴台交流。主因在於，移民署開放大陸人士來台一覽中雖包括大專校院學位生、研修生，但不包括教師或大學教授，因此隨團教師必須辦理專案申請。

魏佳卉指出，儘管陸委會稱根據移民署資料，去年已有四校、九名隨隊教師來台，但台灣大專校院一年這麼多研修和交流團，僅九名隨隊教師通過專案審核，實則非常少，相信更多是審核都未過。

魏佳卉認為，若執政黨想和陸方對等交流，應將大陸各類人士來台一覽中納入大學教授，讓隨團教師不用再辦理專案來台，簡化程序；再者，台灣從二○二○年起就未擬定陸生學位生招生簡章，也建議恢復制定簡章、開出名額，先釋出善意。

不過陸生聯招會總幹事余兆棠表示，有學生才有訂簡章的必要，「否則程序反向」。大政策不變，做法即不變，陸聯招不可能向任何一方政府施壓，僅能配合辦理。

教師 移民署 大學教授

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