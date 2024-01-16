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竹市候用校長甄試遭疑黑箱 教育處認「成績單有誤」：絕無內定

中央社／ 新竹市16日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

新竹市中小學校長候用人員甄選成績單計算方式竟與甄選規定不同，遭質疑黑箱作業、甄選結果不正確。竹市教育處今天坦承成績單有誤，經重新計算，不影響錄取名單。

民進黨新竹議員林盈徹今天向中央社記者表示，他接獲民眾陳情，新竹市112學年度中小學校長候用人員甄選考試的「甄選規定」，成績計算方式為積分占30%、筆試佔 40%、口試佔 30%，但「成績單」上的計算方式為積分佔30%、筆試30%、口試40%，讓人質疑甄選結果的正確性。

林盈徹指出，有應考人認為，成績計算方式與甄選規定不符，應重啟甄選程序並清楚回覆應考人的質疑，依照程序，甄選考試發生爭議應該召開甄選委員會討論後續處理方式，而新竹市政府教育處無作為，質疑是黑箱作業。

新竹市政府教育處向中央社記者表示，今年1月舉辦新竹市中小學校長候用人員甄選，教育處在收到考生反映後，確認成績單上的成績百分比例有誤，今天已召開校長甄選委員會，重新計算所有考生成績。

教育處表示，經重新核對成績，錄取名單結果未受影響，將重新印製成績單後寄發所有考生。此外，錄取人數是依簡章規定，雖成績單計算方式有誤，經重新計算後，不影響甄選結果，絕無內定情形。

新竹 小學 議員

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