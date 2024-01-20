好討厭分組！網友熱議TOP 6 雷組員拜託別再遇到



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「雷組員」相關話題，帶您了解網友熱議的雷組員排行。

升到大學之後，越來越多的作業與報告需靠著分組的方式通力完成，不過大一剛入學不太熟、通識課不認識大家等等狀況，往往讓分組既「緊張」又「刺激」，若選到好組員便能事半功倍，而選到雷組員則是晴天霹靂，以下整理網友們的慘痛經驗，一起看看這些雷組員行為你是不是也有共鳴吧！

「幽靈組員」消失整學期分組時才出現 「情侶黨」解決感情問題比課業還認真好討厭

▲ 網友熱議雷組員 TOP 6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

首先觀察網友們最熱議的雷組員類型「幽靈組員」，許多人提到「這種人只會在分組時出現」、「整學期沒看過他幾次」，紛紛羅列出這類型組員的特質，直言整學期下來宛如隱形人一般，就算課餘時間約討論也不見人影。

而同樣也深受網友們嫌棄的還有「寄生蟲」式的組員，雖然上課都會出現，但分組時完全不做事，對分組作業可說是毫無貢獻，對此許多網友分享自己的反擊方式「報告時就不列上他的名字」，表示既然人都不出席、出力，那在分工表上的佔比自然就會是百分之零！

而比起都不做事，「堅持己見」、「粗心大意」也令人十分頭疼，有人就說到「提出完全不可行的方案還不肯接受討論」讓整學期的課堂經驗非常糟糕，而錯字、錯誤引用資料等等粗心行為同樣是網友們討論的雷組員特質。

除此之外，報告總是拖到最後一刻才動手，「拖拖拉拉」的雷組員也引起眾多共鳴。面對上述的狀況，網友們紛紛抱怨「整學期都在幫忙擦屁股」，感嘆不僅上課上到心很累，最終報告品質與學期成績也因此打折，讓許多人都怒吼「真的好討厭分組！」。

最後，「情侶黨」這種搭配出現的組合也是許多網友點名的超雷組員，「動不動就消失去約會」、「問她報告進度，結果說昨天跟男友吵架，分給她們兩人的部分完全沒動」等等，讓網友們皆直呼太有感，甚至還有人表示情侶兩人直接討論到一半現場吵架，種種因感情方面的問題影響到分組報告的狀況，也讓網友們表示未來真的要慎選組員，才不會到頭來苦了自己。

你也有遇到雷組員的經驗嗎？分組報告的初衷學會分工合作的重要性，不過因為大學裡形形色色的人都有，難免會遇到與自己處事方式不盡相同的人，可別為了同儕氣氛而忍氣吞聲默默幫大家擦屁股做報告，應該要適時向教授提出自己的困境、尋求協助，才不會讓自己受教的權益受損了！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雷組員」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/27~2023/12/27，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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