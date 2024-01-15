28校將實施五專完全免試入學 不包含護理科

技專校院招生策略委員會規畫五專完全免試入學招生，無須採計國中教育會考成績，共有28校、126個科組辦理招生，其中不包含護理科。113學年度學生共有3種五專免試入學管道，教團表示，近年五專的招生情況都不錯，完全面試入學對已經定向想選擇五專的孩子而言是好事。

113學年度五專將多一個免試入學管道，「完全免試入學」是由國立台東專科學校及27所私立五專學校辦理單獨招生，提供除護理科外的126個科組1793個招生名額，招收對象以應屆畢業國中生為限，且僅能選報一校科組志願。五專完全免試入學最大的特色就是不採計國中教育會考成績，不過為維持公平性，如報名人數超過各校招生名額，會進行超額比序擇優錄取。

再加上全國一區、填志願依序分發的「優先免試入學」，以及分為北、中、南3區辦理招生的「聯合免試入學」，113學年度學生若欲進入五專就讀，共有3種免試入學管道。但優免多數採計會考成績，聯免的各招生學校皆有採計國中教育會考成績，本年度開始的完免則完全不採計，由各校訂定包含服務學習、均衡學習、多元學習表現在內等參採項目。

招策會綜合業務組組長邱玉婷說，近年五專的招生情形穩定，註冊率大約都落在70％到80％出頭，考量106年起高中職完全免試入學的辦理情形，以及學校端也提出希望能讓學生不採計會考就入學，評估並與各校討論後，決定於本學年度釋放完免名額。不過，競爭性比較高的校別或科別都未開放完免，像是國立學校僅有台東專科學校開放，護理科也都不包含在內。

全教總高中職委員會主委林金財表示，五專這幾年招生的情況都不錯，雖然名額少，競爭還是蠻激烈的。他也指出，完免目前還是以偏鄉學校及稀有類科為主體，但五專的完免對已經對未來定向，想要選擇技職、技高、五專的孩子而言是好事。