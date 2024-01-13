學習歷程檔案「效益低」 學界促檢討

台灣教育研究社昨舉行十二年國教推動十年成效評估學術研討會，學者指出，由於學習歷程檔案仍不脫升學，教學現場曾發生學生興趣理想被教師否定，或學檔製作耗時但效益不佳等狀況，日前更有八千人連署盼廢除學習歷程，建議教育部應召開全國性學習歷程檔案檢討會議，通盤了解第一線教師、家長想法。

教育部國教署前署長吳清山指出，學習歷程檔案最大問題是與升學制度掛鉤，加上部分大學教授十分忙碌，「可能看這麼多學生檔案嗎？」再者，部分科大實務上用不到學習歷程，只求收到學生就好。

吳清山表示，現況是高中職學生耗費大量時間準備學習歷程，但花費時間和效益不成正比，認為學習歷程檔案應再簡化，再看怎麼討論。

暨南大學教育政策與行政學系教授楊振昇則認為，學習歷程始終與升學相關，導致現實和理想有落差，學生依照興趣、努力規畫學習歷程，卻因不一定和升學相關，反遭教師退件；再者，學習歷程檔案真實性、是否存在城鄉差距等也值得關注，建議教育部召開全國性學習歷程檔案檢討會議。

教育部表示，學習歷程檔案是學生適性學習軌跡，協助反思學習、釐清生涯定向，非僅作為升學用。教育部每年均辦理學習歷程檔案經驗交流論壇、分享會、說明會等，持續蒐集意見並適時精進政策措施。