學習歷程檔案「浪費時間效益差」 學界籲教部召開全國性檢討會議

台灣教育研究社今舉行12年國教推動10年成效評估學術研討會，針對12年國教於優質學校、高中升學考試成效與問題給予解決方案。學者指出，學習歷程檔案仍不脫升學，教學現場發生不少老師將學生「退件」、興趣理想被否定的狀況；或耗費時間甚巨，但效益不佳，建議教育部應召開全國性學習歷程檔案檢討會議，了解教育現場狀況。

教育部前國教署署長吳清山於會上指出，學習歷程檔案最大問題是與升學制度掛鉤，加上部分大學教授十分忙碌，「可能看這麼多學生檔案嗎？」再者，部分科大實務上用不到學習歷程檔案，只要收到學生就好。

吳清山表示，現況是高中職生都要耗費大量時間準備學習歷程，花費時間和效益不成正比，認為學習歷程檔案應再簡化，「再看怎麼討論。」

國立暨南大學教育政策與行政學系教授楊振昇則探討12年國教下，優質學校成效和問題與改進。他指出，優質化方案透過經費挹注，確實有助於課程調整，教師也能藉由社群發展、共備等，提升知能並符合學生多元需求，方案也支持辦理學習歷程檔案，並可見其成效。

但楊振昇也指出，學習歷程可激發學生重視學習過程反思，但也面臨部分學生可能因性向還不明確，因而上傳制式化檔案；加上學習歷程始終與升學相關，導致現實和理想有落差，學生依照興趣、努力規畫學習歷程，教師本盡量鼓勵，但因和升學相關，卻反遭教師退件；再者，學習歷程檔案真實性、是否存在城鄉差距等仍值得關注。

楊振昇說，教育部應召開全國性學習歷程檔案檢討會議。日前已有8000人連署盼廢除學習歷程，教育部有必要通盤了解第一線教師、家長想法。也呼籲學校應鼓勵學生參與、賞析校內外辦理的學習歷程檔案或資料，藉由學長姐分享、靜態或動態展覽等，讓學生找到學習楷；學校也應開設多元選修，並強化課程諮詢教師功能。

針對高中職優質化方案成效，南華大學幼教系教授楊思偉則表示，優質化方案得以展現學校特色、提升整體形象，但國教院研究也發現，績效表現最差的正是學生表現和研究發展。

楊思偉指出，高中職優質化方案已實施多年，應可進入另一改革期程，如恢復高中職評鑑制度、辦理全體學習成效測驗，尤其日前PISA數據呈現M型化，「後面的學生可說垮掉了。」加上部分私立學校多不要求學習成效，少子化下只要學生來了就好，呼籲學界重視。