教授本月加薪 恐4月才領到

行政院去年六月宣布，今年元旦起，調漲公立大專院校教師學術研究加給百分之十五，本薪亦比照公務人員調整百分之四，但有職員表示，近日一直在等待教育部頒布本薪及教師學術研究加給調整後的正確金額，因此一月還不能立即加薪，加上學校作業時間，預計要到今年四月，才能領到調整後的薪資。

龍華科大校長葛自祥表示，加薪時本俸跟學術研究加給一定要一起調整，但教育部尚未給出調整後的薪級表，因此學校會暫時採用舊的水準發薪。

東吳大學校長潘維大也說，過去調薪時就有教師反映，為何政府已宣布當月調薪，拿到的薪資額度卻沒有提升。學校近期也發函跟教師說明，因教育部尚未給予薪級表，學校還無法算出調整數額，但後續發薪時會將先前缺少的月分補齊。

教育部表示，各校需一定作業時程，待遇調整後的差額均會溯自今年元月一日補發。