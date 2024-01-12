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非行少年入班機制 2月底前完成
新北市國中生割頸案之後，國教行動聯盟與全國家長會長聯盟要求教育部，應關切校園安全漏洞與「非行少年」處遇輔導現況，確實盤點校園中保護管束、曝險少年的個案，立即進行輔導。教育部回應指出，會與地方共同協助學校，判斷個案可否直接入校入班，或要進入校內中介教育中途班、社區中介教育基地，進行適應銜接，關懷機制及參與人員組成預計2月底前完成。
國教盟與全長聯昨天舉行記者會，呼籲教育部短期內應確實盤點校園中列為保護管束、曝險少年、嚴重行為偏差的個案，並落實個案評估。
全長聯理事長張哲維要求全台22縣市的學生輔導諮商中心，對這些個案進行處遇性輔導，或轉介到適當的中介教育單位。
教育部表示，教育部也規畫各直轄市政府校外會及各縣市聯絡處，擴充其增置個案輔導員，以個案輔導關懷方式，機動協助有高關懷學生個案的學校支持系統。
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