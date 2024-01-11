家長盼落實非行少年處遇輔導 教部：2月底完成關懷機制

新北市日前發生國中生割頸案，國教行動聯盟與全國家長會長聯盟要求教育部關切校園安全漏洞與非行少年處遇輔導的現況，確實盤點校園中保護管束、曝險少年的個案，立即進行處遇性輔導。教育部今天回應指出，會與地方政府共同協助學校判斷個案是否能入校，個案協助關懷機制預計於2月底前完成。針對擴充中介服務量能、調整中介教育資源，教育部也提出相關規劃方向。

國教盟及全長聯在記者會中呼籲，短期內教育部應確實盤點校園中列為保護管束、曝險少年、嚴重行為偏差的個案，並落實非行少年個案處遇輔導。

教育部表示，有關「落實非行少年個案處遇輔導」部分，會與地方政府共同協助學校，判斷個案是否可直接入校入班，或是需進入校內中介教育中途班、社區中介教育基地進行適應銜接，個案協助關懷機制及參與人員的組成預計於2月底前完成。教育部也規劃各直轄市政府校外會及各縣市聯絡處擴充其增置個案輔導員，以個案輔導關懷方式，機動協助有高關懷學生個案學校支持系統。

全長聯理事長張哲維要求全台22縣市的學生輔導諮商中心要馬上對這些個案進行處遇性輔導，或轉介到適當的中介教育單位。教育部對此將規劃於現行基礎上擴充現行服務量能，目前已盤點各縣市民間團體資源，後續與地方政府、民間團體進行研商，於2月底前發展合作模式、3月底前提供相關補助資源及行政支持，持續協助學校輔導關懷個案學生能循序漸進，順利銜接學校教育及適應校園生活。

國教盟及全長聯也盼能調整中介教育資源、增加專輔人員編制、落實「三級輔導」與「三級預防」。教育部對此表示，會持續檢討專業輔導人員配置，朝增加專業輔導人員配置方向規劃，並推動學校輔導教師人力增補作業能提早完成，國中部分於114學年度完成，國小部分提前至116學年度完成，以充實各級學校輔導量能。

教育部表示，已於1月4日召開校園安全諮詢會，邀請教師、學生、家長團體及六都代表，就現行高關懷學生過渡性中介教育措施、提升學校安全與輔導量能及建立高關懷學生個案輔導員機制等議題進行討論交換意見，後續將持續邀集團體代表並擴大邀請各相關單位及各級學校代表進行討論。