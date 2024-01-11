補救校安漏洞 應加強中介教育

自新北某國中發生割喉殺人案件後，桃園某國中9日又傳出校園霸凌事件，最近非行少年事件頻傳，校園安全制度需補漏洞！國教行動聯盟理事長王瀚陽11日召開記者會指出，政府應加強落實三級輔導制度。向陽基金會執行長廖尉均也呼籲，社會應提供多元性的中介教育，給不同樣態的非行少年。

家庭服務一年僅三案

王瀚陽說，面對列為保護管束、行為偏差的學生個案，目前有輔導諮商中心與家庭教育中心等支援措施，政府在短期內，應先確實盤點這些個案，落實個案評估，尤其要評估這些個案是否應轉介至適當的「中介教育」單位。

他說，學生輔導諮商中心應針對個案進行處遇性輔導，但從資料來看，在台北的輔諮中心裏，平均一人身上僅有13案，可以說幾乎沒在運作，可能是輔導機制的轉銜不順暢，或者是輔導評估太過消極被動。

中介教育

不少偏差學生經過評估後，能在「校園內」接受高關懷的服務，就繼續待著校園生活；如果評估後不適合留在校園，就會轉往「校園外」的中介教育服務，包括中途學校、社福機構等組織。

然而，社團法人「乘風少年」執行長李君儀表示，許多非行少年會排斥「校園外」的中介教育，因為就算沒有從國中畢業，學生依舊能到高職就讀，但實際狀況是許多學生到高職不久後，就再度離開校園，最後只剩下國小的學歷。

她認為，中介教育措施需要評估更多轉型的方式，來面對這些不適合留在學校的學生，同樣保障他們學習與發展的機會。李君儀說，包括個案轉介與評估的機制都需要系統性的合作，學校不能因為學生不適合留在學校，就請他在家中自學。

黑道愛吸納青少年

廖尉均指出，面對非行少年議題，各國有建立不同的中介教育，如北歐國家有「資源教室」，在校園內提供個別化、高關懷的服務；香港則設立「群育學校」，服務有情緒及行為問題的學生。她說，這些都是值得借鑑的作法，政府都應斟酌，並提供社會多元且有選替性的方案。

「沒有問題青少年、只有青少年問題，」廖尉均表示，解決問題可以從掃黑開始，因為少年在刑事上可以免刑，導致黑道熱愛吸納青少年作為提款機或犯罪工具。她也強調，同時也應強化法治教育宣導，根據不同年齡層，以戲劇宣導或巡迴講座的方式，教導學生守法觀念，並學會尊重他人。

【更多精采內容，詳見 】