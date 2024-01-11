防割頸案悲劇重演北市擬裝教室求救鈴 家長：須清楚配套

新北市某國中校園割頸案引發社會對於校園安全的討論，台北市教育局擬在教室內裝設「求救鈴」，對此，家長團體肯定校安的積極作為，但認為需要提出清楚的相關配套，以及按鈴後通報的責任歸屬。

北市教育局昨討論校園安全及學生輔導事宜，會後表示正討論在國中小教室裝求救鈴的可行性，讓學生一有危險可按鈴求救。

對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽說，北市府對校園安全有積極作為值得肯定，但制度需要訂定清楚，太過嚴謹恐讓小朋友很難求救，擔心小朋友亂按就需要做充足的宣導。另外，台灣目前沒有專職校安人員，求救鈴通報的對象落在學校的學務人員並不恰當，需要再釐清責任歸屬。

全國家長會長聯盟理事長張哲維也說，站在家長的立場當然支持裝設求救鈴，但要讓學生了解何時該按求救鈴，或者預防學生調皮誤報，要先提出這些相關措施，不要花了錢卻沒辦法達到預防效果。

學生團體EdYouth常務理事黃莨騰表示，可以配合獎懲規定、勸說和宣導，讓學生嚴肅看待緊急鈴。