校安補破網 民團：增少保官人力

新北校園割頸案震驚全國，國教行動聯盟質疑，現行少年保護機制有漏洞，像是少年輔導委員會案量低、失去功能，少保官未發揮作用等，呼籲盡速補破網。司法院表示，二月一日起，六都的法院將試辦「保護管束風險管理行動方案」，選任專責的少保官，期間一年，未來將按季開會督導，滾動式檢討。

少事法修法後，只有「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品」、「有預備犯罪或犯罪未遂行為」等三種樣態的少年才會由少輔會協助輔導。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，少輔會不開案率百分之卅六，最大原因就是不符曝險標準。

張淑慧認為，司法院應慎重思考是否能增加少保官人力，不然就是在法院裡增加社工師、心理師等輔導人力，協助少保官。

去年截至十一月有九一一一件少年及兒童保護事件要處理，但全國僅一九二位少保官，司法院指將強化現行與行政院的政策協商平台機制。另也將行少年事件保護處分風險管理（密集觀護）機制，選任專責的少保官針對少年保護管束事件試辦分級分類制度，規畫由六都的少年法院（庭）試辦。