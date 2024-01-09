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校安補破網 國教盟：少輔會開案量低原因在「不符曝險標準」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教盟今日召開「補保護漏洞 和黑幫搶人」記者會。記者李芯／攝影
國教盟今日召開「補保護漏洞 和黑幫搶人」記者會。記者李芯／攝影

新北市某國中日前發生校園割頸案，國教行動聯盟認為現行少年保護機制有漏洞，像是少年輔導委員會案量低、失去功能，目前不開案最大的原因是「不符曝險標準」。也有專家表示，少輔會可學習日本提供「少年相談」服務，且要增加少保官人力。

國教盟今日召開記者會，指出現行少年保護官並未發揮效用，少年輔導委員會的功能限縮。在少年輔導機制中，少保官的功能針對未滿18歲非行少年進行調查及輔導，執行保護管束、觀護處遇，而少輔會的角色則是推動預防少年犯罪，輔導曝險少年，包含強化親職教育、法治教育、休閒教育等等。

國教盟認為，少年事件處理法修法過後，改為「行政輔導先行，以司法為後盾」，明顯缺乏配套措施，司法未能及時介入。國教盟指出，少輔會只收曝險少年個案，導致案量太低、失去功能。修正後的少事法只有「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品」、「有預備犯罪或犯罪未遂行為」等3種樣態的少年才會由少輔會協助輔導。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，少輔會的不開案率高達36％，統計不開案最大的原因就是不符曝險標準，可見「曝險3類」讓孩子難進少輔會。

國教盟理事長王瀚陽指出，少輔會的功能要擴大，編制人力專責化，每年進入少年法院裁定審理終結約有9000至10000人，2022年統計共有4000多人交付保護管束，開案輔導的卻只有302案，「能做而不去做，不是有點奇怪嗎？」

少輔會的工作內容部分，張淑慧也建議要比照日本警視廳的少年服務中心，東京警視廳有8個少年服務中心，對象包含行為偏差、犯罪風險以及霸凌被害的孩子，運用少年服務中心的專業人力提供「少年相談」服務內容。

另外，張淑慧認為，司法院應慎重思考是否能增加少保官人力，不然就是在法院裡增加社工師、心理師等輔導人力，協助少保官輔導孩子。

中央警政大學行政警察學系教授兼系主任許福生則說，少輔會的調查權限要強化，組織設計和資源的投入需要再思考。許福生表示，任何少年犯罪防治策略，仍必須回到少年成長最關鍵的家庭與學校，應加強家庭與學校教育、輔導，並更加重視親師的信任，且給予老師合理的管教權。

司法院 日本

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