家長反對裁撤 鹿野幼兒園今年續招

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東鹿野鄉立幼兒園面臨裁撤，2至3歲孩童入學成棘手問題，經地方開會決議今年續收新生，長遠考量仍須縣府協助鄰近小學新增幼幼班。教育處表示，幼幼班有相關條件限制，並非每所都適合，已盤整資源做轉銜準備。

東河鄉、金鋒鄉立幼兒園近年陸續裁撤，幼兒轉讀鄰近幼兒園，鹿野鄉代會日前考量鄉內5所小學皆設幼兒園，決議113學年起停招新生（幼幼班），舊生按規定讀至畢業，年省700萬元經費。

因鹿野全鄉國小附幼未設幼幼班，全鄉35名幼兒今年馬上面臨無法入學問題，鹿野公所日前邀家長開說明會，家長強烈反彈。

鄉長李維順說，尊重地方意見，今年續收新生不裁撤，會與代表會溝通取得諒解。

李維順表示，裁撤是未來不得不面對難題，但須做好配套，希望縣府協助在溪南與溪北各擇1所小學設幼幼專班，必要時公所可無償撥用娃娃車及司機人力，落實幼童在地成長、在地照顧。

教育處回應，幼幼班內要設廁所，另洗手台、尿布台及馬桶等設置也要符合規定，須進一步盤整才能決定增班學校，至少需要半年時間。

依「偏遠地區學校教育發展條例」，附幼仍有餘額者可招收滿2歲幼兒，不受幼保人員比例限制，短時間內若銜接不上，除台東市外，其餘鄉鎮學校附幼都可據此規定招收2至3歲幼兒。

幼兒園 小學 馬桶

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