割頸案引發校安疑慮 台家盟盼強化社區支持

去年年底發生的國中生割頸案引起許多校園安全相關爭議，台灣家長教育聯盟對此提出了9個解決方案，期待未來當選的總統、立委候選人，可以藉方案來維護學生的安全。其中，台家盟特別強調要強化社區連結形成支持系統，並強化家長知能。人本教育基金會執行長馮喬蘭也說，支持體系的創建牽涉社政、學校、警政體系，需要更多關於整合機制的討論。

台家盟今日召開記者會，說明9個關於校園安全的解決方案，首先是盼能落實專業分工，營造優質的校園關係，提升學校教學和行政的專業能力，當學生遭遇困擾時要由學校主動介入協助，或引進社會資源幫助學生。具體方法包含從師資培育加強未來教師輔導、管教，及家長、學生溝通的專業能力，並落實三級輔導、學校行政專業化、推動教師分級制度鼓勵表現優良的老師。

台家盟也建議修訂課綱，大幅改變學習樣態，讓學生願意學習，調整在校學習時數與學習內容，國中教育會考回歸檢測本質而不再作為升學依據，真正達到免試入學。另外，台家盟盼社區與學校形成支持系統，台家盟理事長黃聰智表示，他自己是現任里長，各行政區的區務會議在他十幾年里長任內都沒有人提出校園、教學現場的問題，他呼籲要強化社區連結及家長知能，以「同村共養」的概念納入社區，一起讓學校和社區形成支持系統，讓學生在社區中被關照。

馮喬蘭表示，先前聽到許多針對此事件的發言，都是要把孩子排除在國家之外，「所有搜書包、安全檢查都是擴大恐懼、逃避問題，讓該負責任的人不需要面對責任，把所有的焦點放在孩子的書包」。她也認同社區支持體系如何創建非常重要，但關係到的不只是高關懷小孩、教育部所說的特定學生，而是整間學校、老師專業和環境的提升，但是這項牽涉社政體系、學校輔導體系、警政體系的整合機制是需要受到討論的。

台灣少年權益與福利促進聯盟主任張祐嘉表示，校方、教師和輔導人員在面對學生衝突時需要更多支持力量，學生之間的霸凌大多有跡可循，像是教育部正在研擬的校園霸凌防治草案就有納入一次性暴力事件，並引進輔導先行機制。另外，張祐嘉指出，教學現場第一線還是要做資源補充，像是引進更多專輔人員，並加強教師的調和技能培養，先行覺察介入輔導，加強對拒學、曠課學生的關懷。