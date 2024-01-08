快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

割頸案引發校安疑慮 台家盟盼強化社區支持

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣家長教育聯盟今日召開「孩子的安全，國家一定要全給」記者會，人本教育基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟均出席支持。記者李芯／攝
台灣家長教育聯盟今日召開「孩子的安全，國家一定要全給」記者會，人本教育基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟均出席支持。記者李芯／攝

去年年底發生的國中生割頸案引起許多校園安全相關爭議，台灣家長教育聯盟對此提出了9個解決方案，期待未來當選的總統、立委候選人，可以藉方案來維護學生的安全。其中，台家盟特別強調要強化社區連結形成支持系統，並強化家長知能。人本教育基金會執行長馮喬蘭也說，支持體系的創建牽涉社政、學校、警政體系，需要更多關於整合機制的討論。

台家盟今日召開記者會，說明9個關於校園安全的解決方案，首先是盼能落實專業分工，營造優質的校園關係，提升學校教學和行政的專業能力，當學生遭遇困擾時要由學校主動介入協助，或引進社會資源幫助學生。具體方法包含從師資培育加強未來教師輔導、管教，及家長、學生溝通的專業能力，並落實三級輔導、學校行政專業化、推動教師分級制度鼓勵表現優良的老師。

台家盟也建議修訂課綱，大幅改變學習樣態，讓學生願意學習，調整在校學習時數與學習內容，國中教育會考回歸檢測本質而不再作為升學依據，真正達到免試入學。另外，台家盟盼社區與學校形成支持系統，台家盟理事長黃聰智表示，他自己是現任里長，各行政區的區務會議在他十幾年里長任內都沒有人提出校園、教學現場的問題，他呼籲要強化社區連結及家長知能，以「同村共養」的概念納入社區，一起讓學校和社區形成支持系統，讓學生在社區中被關照。

馮喬蘭表示，先前聽到許多針對此事件的發言，都是要把孩子排除在國家之外，「所有搜書包、安全檢查都是擴大恐懼、逃避問題，讓該負責任的人不需要面對責任，把所有的焦點放在孩子的書包」。她也認同社區支持體系如何創建非常重要，但關係到的不只是高關懷小孩、教育部所說的特定學生，而是整間學校、老師專業和環境的提升，但是這項牽涉社政體系、學校輔導體系、警政體系的整合機制是需要受到討論的。

台灣少年權益與福利促進聯盟主任張祐嘉表示，校方、教師和輔導人員在面對學生衝突時需要更多支持力量，學生之間的霸凌大多有跡可循，像是教育部正在研擬的校園霸凌防治草案就有納入一次性暴力事件，並引進輔導先行機制。另外，張祐嘉指出，教學現場第一線還是要做資源補充，像是引進更多專輔人員，並加強教師的調和技能培養，先行覺察介入輔導，加強對拒學、曠課學生的關懷。

校園安全 教師 機制

延伸閱讀

醫病平台／長期照顧十年計畫2.0政策

校安應提升專業 教師避免兼職行政

台南永康東橋大樓...上萬居民難互動 今辦熱鬧親子會同樂

校安緊急搜查免相關人員陪同 教師團體肯定、家長團體籲前端預防

相關新聞

割頸案引發校安疑慮 台家盟盼強化社區支持

去年年底發生的國中生割頸案引起許多校園安全相關爭議，台灣家長教育聯盟對此提出了9個解決方案，期待未來當選的總統、立委候選...

民團號召繞教育部秀「禮義廉恥」 區桂芝這樣響應

歷史教育新三自運動協會將舉行快閃活動，號召在明日下午開車秀出「禮義廉恥」字樣繞行教育部，表達修改108課綱的訴求。對此，...

校安應提升專業 教師避免兼職行政

校園應落實三級輔導制度、結合社區安全服務！台灣家長教育聯盟常務監事謝國清8日於記者會說，想讓學生喜歡學習，留在學校，就應提升教師的教學專業，改善教師長年兼任行政的狀況，並推動教師分級制度。人本基金會執行長馮喬蘭也建議建立類似校園「社工」的制度，加強輔導。

張榮發基金會勉勵學生 尋找心底超能力

張榮發基金會昨日舉辦「一一二學年度獎助學金頒獎典禮」，近三百位學生與親友應邀出席，獎助生上台獻藝，包括中提琴、現代舞、空...

張榮發基金會獎助生 登頒獎典禮獻藝唱作俱佳獲滿堂彩

張榮發基金會今天舉辦「112學年度獎助學金頒獎典禮」，近300位學生與親友應邀出席，獎助生上台獻藝，包括中提琴、現代舞、...

民團盼修108課綱喊挺區桂芝 明午1點8分將繞教育部秀「禮義廉恥」

北一女中國文教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦的記者會上，批評108課綱是「無恥課綱」，新三自運動協會明日將再舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。