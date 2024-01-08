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校安應提升專業 教師避免兼職行政

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
人本教育基金會執行長馮喬蘭（左起）、台灣家長教育聯盟理事長黃聰智與台灣家長教育聯盟理事蔡瑞東8日召開記者會呼籲政府注重校園安全的問題。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
人本教育基金會執行長馮喬蘭（左起）、台灣家長教育聯盟理事長黃聰智與台灣家長教育聯盟理事蔡瑞東8日召開記者會呼籲政府注重校園安全的問題。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

校園應落實三級輔導制度、結合社區安全服務！台灣家長教育聯盟常務監事謝國清8日於記者會說，想讓學生喜歡學習，留在學校，就應提升教師的教學專業，改善教師長年兼任行政的狀況，並推動教師分級制度。人本基金會執行長馮喬蘭也建議建立類似校園「社工」的制度，加強輔導。

去年年底發生國中生割頸案，引發許多討論與檢討。台灣少年權益促進聯盟主任張祐嘉說，學生之間的霸凌大多數都是有跡可循，校園當中應該有更多支持，如教育部近期《校園霸凌防制準則》修正草案，將一次性暴力納入法規，並建立輔導先行的機制，但第一線的落實還需要更多專輔人力，並加強教師調和技能的培養。

建立教師分級制度

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智指出，為了提升學校行政與教學專業，應從師資培育加強未來教師輔導、管教及與家長、學生溝通的專業能力，並落實三級輔導制度，在必要時，學校應與外部的專業心理輔導機構建立合作關係。

謝國清也指出，學校行政應該要專業化，學校行政涉及一般事務，不宜再由學校老師兼任，應該由專業人士擔任行政工作，如此可以減輕學校老師的負擔。謝國清更提出，用分級實質鼓勵表現優良的老師，並加入淘汰不適任的教師，以提升學校各項事務的專業品質。

降低在校學習時數

謝國清表示，為了讓學生喜歡留在校園，應修訂課綱，調整在校學習時數與學習內容，如鄰近的日本於下午三點就下課，讓學童可以回歸興趣活動。謝國清也說，國中生高中號稱是「免試」，但國中會考仍是許多學生升學的依據，形成龐大的壓力，應改由各校自行會考，讓國中升高中成為真正的免試入學。

台灣家長教育聯盟理事蔡瑞東針對「社區支持體系」提出，學校應透過課程規劃，讓學生能與社區密切聯繫，或借鏡技術高中的「業師」制度，邀請社區專家參與教師，強化家長知能，並強調「一個打架鬧事的中輟生，可能因社區陪伴成資優生」。

馮喬蘭指出，在國中生割頸案發生後，社會都將焦點放在「安全檢查」、「搜查書包」上，只是將問題放在學生個人身上，反而無法從源頭思考教育、社福與警政制度的漏洞。她說，校園更應建立類似「社工」制度，成為學生與政府或社區資源的橋樑。

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教師 校園 升學

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