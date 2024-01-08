靜宜中文系跨域與飛牛牧場合作2D童話繪本 小學108課綱看得到
靜宜大學中文系展現跨域專業與苗栗飛牛牧場合作，透過文學轉譯完成「搶救紫斑蝶大作戰」及「牛轉危機」兩冊2D童話繪本，導入台灣珍貴紫斑蝶遷徙生態、溫室氣體排放及氣候變遷、SDGs永續環境等議題，結合108課綱核心素養，小學生閱讀繪本透過2D圖像與AR技術穿梭繪本與真實場景間，提高學習樂趣。
靜宜中文系主任汪淑珍表示，該系開設「兒童文學概論」課程，學生從中認識兒童文學作家、作品、刊物等專業知識外；並提升童話故事書寫、繪本編輯製作及數位資訊等能力。
靜宜大學中文系近年積極與各領域業者交流，更組成學生團隊與飛牛牧場進行合作，設定以國小學生為閱讀對象的童話繪本「搶救紫斑蝶大作戰」及「牛轉危機」，每冊繪本由3名學生合作完成；分別負責書寫、繪畫、編輯排版及製作2D視覺等特效，充分展現多元創新的跨域產學合作。
飛牛牧場特助莊竣博説，牧場擁有優質的自然環境，近年來積極推動環境教育相關課程；此次與靜宜中文系師生合作，以「飛牛」二字衍創與環境永續、氣候變遷等議題相關的兩冊繪本，後續將融入飛牛牧場系列環境教育活動中，藉此喚起社會大眾對於生態環境保護意識，共同為2050淨零排放永續發展而努力。
「搶救紫斑蝶大作戰」講述因人類造成空氣汙染、溫室效應等，導致氣候炎熱連帶影響紫斑蝶生態及遷徙，並傳遞環境與環保等概念。「牛轉危機」探討溫室氣體排放相關問題，由飛牛牧場人員指導學生專業知識，讓繪畫與書寫不只是創作更兼具教育性。繪本並結合108課綱，方便老師課程使用。
靜宜大學日前在飛牛牧場舉辦「數位學伴相見歡」活動，由負責繪本書寫與製作的中文系學生，述說自己所創作的故事、分享繪本內容；國小學生也藉此更了解自然環境與永續生態的重要性，學習視角將更為寬廣。
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