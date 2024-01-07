張榮發基金會獎助生 登頒獎典禮獻藝唱作俱佳獲滿堂彩

張榮發基金會今天舉辦「112學年度獎助學金頒獎典禮」，近300位學生與親友應邀出席，獎助生上台獻藝，包括中提琴、現代舞、空手道及歌唱等；另有四位就讀台灣戲曲學院的獎助生，帶妝粉墨登場，演出「山伯英台」歌仔戲，唱作俱佳獲滿堂彩。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時，以世界圍棋棋王李世石戰勝AlphaGo勉勵現場學生，忍受挫敗、尋求翻盤是潛藏在每人心底的超能力，此時磨練都會變成未來競爭力，希望基金會獎助學金可讓同學求學無虞，專注課業。

張榮發基金會轉述演出歌仔戲學生心得，認為能在頒獎典禮上表演更具意義，除了不辜負他人幫助，同時還能讓與會者認識歌仔戲四大經典戲曲橋段，為推動傳統藝術盡份心力。

政大陳同學說，學習路上有時感到困境重重，甚至想放棄，感謝社會仍有許多人鼓勵，得以繼續學業。這份獎助學金，不僅是經濟支持，更是對他堅持努力的鼓勵。淡大林同學也說，困境會成為向前動力，常會反思自己的初衷和目標，成為自我激勵的力量。