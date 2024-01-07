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高科大接收東方設大9公頃校區 深入北高雄強化產學合作

聯合報／ 記者宋原彰徐如宜／高雄即時報導
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片

已向教育部申請112學年度全面停招的東方設計大學，確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收，預計成為高科大第6個校園，規劃作「高科大產學合作園區」；對此，東方設計大學校長蔡匡忠回應，能讓高等教育延續下去，樂見其成。

東方設計大學去年5月向教育部主動申請112學年度全面停招，全校634名學生、51名教師今年辦理安置事宜，預計113學年度開始到安置學校就讀；高科大去年底經校務會議討論後，校方同意接收東方設計大學9公頃校地，規劃作「高科大產學合作園區」，已透過教育部向行政院送出申請公文。

高科大校長楊慶煜表示，高科大5個校區包括建工、燕巢、第一、楠梓及旗津校區，多位在高雄中、南區，考量北區也有許多產業區塊，東方設計大學7月31日退場後的校地交通便利，可作為高科大在北高雄據點，提供人才進修及產學合作服務，經校內同意討論後，目前已回報教育部，執行後續程序。

東方設計大學校長蔡匡忠表示，該校作為南部相當重要的大學，因眾多因素停辦很可惜，但對於高科大將接收校地，將原處再做為教育用途，他說樂見其成，希望讓台灣高等教育繼續壯大，該處有著很好的地理位置，緊鄰本洲工業區、路竹科學園區，相信高科大能善用此優勢，與附近產業緊密合作。

教育部 校園

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