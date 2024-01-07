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私中學生 近5年占比攀升

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

新北校園割頸命案發生後，不少家長動念欲把子女送入私立中學。根據教育部統計，近五學年來就讀私立國中學生占比愈來愈高，從一○七學年百分之十三點六，攀升到一一一學年已上看一成五。教師表示，私校透過各種機制巧妙「篩選」學生，變相成為家長眼中的避風港。

全教產理事黃耀南表示，理論上公、私立學校都需落實零拒絕，但私立學校仍保有一定篩選機制，如以較高學費篩選學生家庭、以入學考試篩選學生能力。

一名私立中學主任私下更表示，若學生行為乖戾或課業不佳，入學前多會先找家長「勸說」；若入學後仍表現不佳，學校會常打電話給家長，明示、暗示學生不適合，家長覺得煩、沒面子，便會轉學，至於轉去何處，絕大多數仍是公立學校。

全教總理事長侯俊良說，私校總標榜勤管嚴教，叛逆學生更應嚴管，工會倡議私校應零拒絕。

機制 命案

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