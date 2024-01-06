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蘿蔔刀？高雄某國小外驚見學生疑似揮刀 教育局說話了

中央社／ 高雄6日電
有民眾昨天在高雄某國小前看到4名小學生疑似揮刀。 情境示意圖。圖／Ingimage
有民眾昨天在高雄某國小前看到4名小學生疑似揮刀。 情境示意圖。圖／Ingimage

有民眾昨天在高雄某國小前看到4名小學生疑似揮刀，民眾將影片上傳引發討論。該校校長回應，下週一會調查是否為校內生，也持續宣導校園安全教育局說，請學校持續強化宣導、管理。

上傳者將此影片中的學童打馬賽克，該校校長接受媒體聯訪表示，校方獲知此訊息後立即了解，將在下週一詳加了解，如果是在校生一定會加強管理，「初步來看很像塑膠玩具刀，但仍有危險性」，但看起來是在玩，不是做危險行為。

校長指出，之前蘿蔔刀在校園流行，校方就在晨會等各式場合加強宣導，老師也在班上不斷教育學生，校方禁止蘿蔔刀進到校園，校方將持續管理、宣導。

高雄市教育局表示，已請學校持續強化學生安全教育宣導，透過各管道加強相關危險物品的使用教育與管理，以免發生意外。同時提醒家長一起教育孩子具有危險因子玩具的正確使用觀念，以維護學生身心健康與安全。

校園安全 蘿蔔刀 教育局 小學生 高雄市

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