要求兒少法修法課責家長 教團一看衛福部說法轟「不食人間煙火」

教育部於昨日召開校園安全諮詢會，全國教師工會總聯合會於會上建議修正《兒童及少年福利與權益保障法》，課予家長管教義務。但全教總不滿衛福部回應，今天再批衛福部「不食人間煙火」，要求行政院提出盡快針對兒少法提出修正版本。

新北校園日前發生濺血命案，全教總要求落實家長管教責任，但衛福部日前回應「已有相關規定，比起罰鍰，更希望站在兒少立場，改善親職教育」，全教總不滿痛批，說法簡直是典型的不食人間煙火。

全教總理事長侯俊良指出，不幸事件發生後，中央到地方政府不僅反應慢半拍，第一時間甚至不約而同的課責學校，作為教育主管機關的教育部與兒權主管機關的衛福部，直到如今仍選擇甩鍋與卸責。

侯俊良指出，校園事件之所以變本加厲，很大原因在於要求教育人員承擔更多責任卻未能提供支援，以及在對學校課責時，遺忘更為本質的家長管教責任，政府權責部門卻全然不加以重視，突顯主管機關不願面對問題。

侯俊良表示，按照衛福部的說法，等於一切照舊什麼都不必調整，衛福部推諉卸責、消極不作為，要求行政院提出盡快針對兒少法提出修正版本，從根本改善提升家庭教育職能，全教總也已擬妥修正文字，將於新國會開議後要求朝野黨團將兒少法列為優先法案，落實家長管教責任。

全教總建議，如應增修第51-1條，兒童及少年發生違反刑法或嚴重侵害他人權利之行為時，學校依輔導管教學生辦法或其他相關法令所進行之輔導管教措施，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，應予配合；以及增修第99條，當父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人違反第51條、第51-1條規，處新台幣3000元以上1萬5000以下罰鍰。