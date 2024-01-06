大學畢業到底該「就業」還是「讀研」？兩派網友論點分析給你聽！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「直接就業vs讀研究所」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於選擇直接就業或讀研究所的看法。

畢業後要直接就業，還是繼續升學？這是每年許多即將畢業的大學生都會面臨的重要抉擇，也是影響未來職涯發展的關鍵因素，那麼究竟該如何做出最適合自己的決定呢？來看看兩派網友們考量的面向有哪些吧！

「直接就業」累積實務經驗 特定產業「讀研究所」更能獲得薪資成長

▲ 直接就業vs讀研究所 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「直接就業vs讀研究所」的相關話題討論，可以發現對於許多選擇「直接就業」的網友而言，「累積實務經驗」是最直接且務實的優勢。

留言提及如「大學畢業後直接進入職場體驗最真實的世界，然後從經驗與挫折中去學習」、「不同於學校，職場中能夠學習到最貼近社會現況的專業能力、人際處理和待人處事的技巧」，認為工作中能吸取在課本中學習不到、且一生受用的知識，自己親身經歷過的經驗也會更有感、更印象深刻，進而轉化為無可取代的軟實力。

而對於未來仍感到迷茫，或不清楚自己到底想要什麼的族群，也有網友點出「先工作可知道自己該進修什麼」以及「先進職場探索，確立未來志向」，說道「先進入職場，有了相關實務經驗，會更清楚自己缺是什麼，再針對缺的這一塊去補強，會更有效率」，認為透過工作經驗摸清自己的不足，可以避免陷入一味的盲從升學，且「工作中能夠很清楚地明白自己喜歡什麼或不喜歡什麼」，在多方嘗試後對於自己喜歡的工作輪廓是如何也能更瞭解，並循序漸進地朝該方向努力、前進。

不過，選擇「讀研究所」派的民眾則指出有無研究所的學歷，在「薪資成長」方面是有實質差異的，網友表示「研所出來的底薪比你只有大學的底薪還高」、「理工科領域，有讀碩士薪水差很多，甚至起薪就差了1萬～2萬元」，透露像是金融業、科技業等都是較重視學歷的產業，若是未來要投身相關領域的人就建議可以考慮讀研究所來獲取更高的薪資。

最後，網友們支持讀研究所的原因還有能夠「成為跨領域人才」，留言提及如「研究所能快速讓你獲得新領域的資源和知識」、「在研究所可以培養與大學所學不同的專業技能傍身，適應未來多變化的職業」，覺得成為斜槓人才是現今社會的趨勢，擁有跨領域的能力與知識，除了可以獲得更多的發展空間與機會之外，也能免於被職場或時代淘汰。

大學畢業是邁入人生下一階段的重要轉捩點，你會選擇直接就業呢？還是會想要繼續升學考研究所呢？若你遲遲無法決定，除了尋求師長或親人朋友的建議外，也可以參考以上網友們的說法，無論最後決定為何，都要相信並聽從自己的內心，祝福大家都能學習有成、職涯順利！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「直接就業vs讀研究所」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/12/20，近一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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