今年二月起 校安緊急檢查免人員陪同

新北市某中學日前發生學生持刀械殺害同儕事件，校安問題備受關注。教育部昨邀集教師、家長團體、六都代表召開校園安全諮詢會議，歷時逾四個小時討論，最後拍板校園安全檢查機制將區分為例行抽查、緊急檢查兩樣態，執行緊急抽查時可免除人員陪同，今年二月上路。

不少教育團體反映，現行校園安全檢查機制過於嚴格，包括需有相當理由或證據，認定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，且搜查時必須有家長、教師代表陪同等，導致實務上難以執行。

教育部長潘文忠表示，「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」確實要根據實務調整並強化配套，校園安檢機制將分為例行抽查和緊急檢查，例行抽查為常態機制，如定期檢查宿舍等，但抽查時需全程錄影，初步規畫由家長會代表、教師代表等至少一人陪同檢查。

緊急檢查部分，潘文忠說，該項分為特定學生、非特定學生及學生宿舍，可由學校指定人員立即執行檢查，免除需家長代表陪同等規定，不過搜查時仍須留存紀錄。

潘文忠談到，本次也明定安全檢查作業流程，包括由學務處安排適當場所執行、提供學生權益說明書宣讀，若查獲違禁品由學務處予以沒收或保管，並拍照留存紀錄，事涉違法時則通報警方。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，過去校園安全檢查機制過於嚴格，面對緊急狀況時多緩不濟急，肯定修正方向。但現在中小學學務處只設有學務主任及一名生教組長，強烈建議中大型國高中可再增設生教副組長編制。

新北市大觀國中生活教育組長黃雲清則認為，對於高風險孩子，師生必須要有互信關係，否則搜查可能製造更大對立與衝突。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原建議，應從前端預防做起。如針對高關懷家庭、弱勢家庭，結合社政、校外會、家長等組成支持團體，並由家長團體成員給予高關懷家庭諮詢建議，否則舉辦再多講習，都難深入高關懷家庭。

至於高關懷學生中介教育措施，潘文忠說，將建立個案輔導評估機制，與地方政府、民間團體協力擴充中介基地。後續也將再針對個案輔導評估與關懷機制的參與人員組成、實施時機與具體執行方式等，持續研議。