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北教局老師研習 善用好讀幫學生儲備實力

聯合報／ 教育事業部
台中居仁國中李孟儒利用好讀周報文章，教學生如何從九宮格擴寫到八十一宮格。圖／教育事業部提供
台中居仁國中李孟儒利用好讀周報文章，教學生如何從九宮格擴寫到八十一宮格。圖／教育事業部提供

好讀周報今舉辦「寫作進化123：打開好讀這樣做」線上研習，近百名台北市教育局讀報教師與會，主辦單位邀請台中居仁國中老師李孟儒介紹如何用好讀提升會考作文審題和取材能力。另外，好讀周報讀報教育小組也以「從讀報開始的媒體素養課」為題，介紹媒體素養教學資源。

李孟儒在居仁的國三作文先修班、國二作文社教學多年，他表示，想要提升作文成績，最重要的是審題與取材，尤其近年素養題型的字數多，常有學生沒看清題目就下筆，因此他總提醒學生，詳讀說明文字，用紅筆標示重點，不論是寫啟發或感想，都要把重點拉回自己，寫出自身經驗。

李孟儒指出，要在會考作文拿高分，字數不能過少，還要把握「2段經驗、1段感受、2段想法」黃金比例，若能寫到800字，並寫出2段想法，就有機會拿到六級分，可善用名人事例充實文章內容。「想要提升取材能力、充實名人事例，我推薦閱讀『好讀周報』」，好讀不只有國際新聞、永續議題、名人故事，還有寫作、數學、自然等專欄，他鼓勵學生把有用的訊息剪下來，並分類貼在剪貼本上，儲備寫作素材。

在好讀所有的專欄中，他最推薦圖擊隊，除了能訓練「聯想三律」外，也能依授課時間練習寫短文，或是搭配不同的學習單，做深入的學習，他也分享如何利用九宮格、KWLQ等學習單，帶學生完成長文寫作。

李孟儒說，「好讀是親師生的好朋友」，每年為學生舉辦聯合盃作文大賽、手繪報、樂學盃、三國新詩賽、閱讀知識王等不同類型的比賽，增進學生寫作能力，「聯合學苑」是聯合報教育服務官網，不僅有各式學習單供老師使用，也會刊登聯合盃、樂學盃得獎作品，方便學生分析作品、增進寫作功力，東寫西讀粉專則會分享教育、寫作的講座與活動。

想要提升寫作能力、積累寫作素材，「多閱讀」是不二法門，但如何能在訊息爆炸的時代中分辨出真偽，「媒體識讀」是現代人必須培養的能力，好讀周報讀報教育小組也分享「媒體識讀課程」，有講師教授通識課，還會帶學生透過可信度、正確度、包裝度等九種學習單破解假訊息，拒絕腦殘新聞。聯合學苑將相關訊息統整至「媒體識讀專區」，詳情可查https://udncollege.udn.com/medialiteracy/

台中居仁國中李孟儒推薦大家可以蒐集圖擊隊文章，累積寫作素材。圖／教育事業部提供
台中居仁國中李孟儒推薦大家可以蒐集圖擊隊文章，累積寫作素材。圖／教育事業部提供
台中居仁國中李孟儒最推薦圖擊隊，除了能訓練「聯想三律」外，也能依授課時間練習寫長、短文。圖／教育事業部提供
台中居仁國中李孟儒最推薦圖擊隊，除了能訓練「聯想三律」外，也能依授課時間練習寫長、短文。圖／教育事業部提供
台中居仁國中李孟儒以大谷翔平的九宮格為例，教學生如何擴寫到八十一宮格。圖／教育事業部提供
台中居仁國中李孟儒以大谷翔平的九宮格為例，教學生如何擴寫到八十一宮格。圖／教育事業部提供

好讀周報 素養

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