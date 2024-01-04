校安緊急搜查免相關人員陪同 教師團體肯定、家長團體籲前端預防

有鑒於新北市中學生殺人案，教育部今天回應各界聲浪，邀請教師、家長團體與六都代表開會研議，將調整校園安全檢查機制，區分例行抽查、緊急檢查2樣態，緊急檢查時可免除相關人員陪同。教師團體肯定作法，認為有利現場即時處理緊急事項；家長團體則建議，應更著墨於前端預防。

新北市命案發生後，多個教育團體均反應，現行校園安全檢查機制過於嚴格，實務上難以執行。教育部開會後確定修正方向，將校園安全檢查機制區分為「例行抽查」和「緊急檢查」2種樣態，其中緊急檢查一項為學校發現學生疑似攜帶危險物品入校，由教育部訂定彈性機制，免除家長代表等隨側，即可進行檢查。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，會議上同意當教師獲報學生攜帶違禁品時可進行緊急檢查，如搜查書包、抽屜、置物櫃等，並可由學務處沒收保管，若是違反槍砲刀械管制條例的物品，則可報警處理。

張信務指出，過去校園安全檢查機制過於嚴格，面對緊急狀況時多緩不濟急，修正後校安人員即可檢查，免除相關人員陪同，應有利於應對現場狀況，肯定本次修正方向。

但張信務也談到，現在中小學多缺乏校安管理人員，學務處也只設有學務主任以及一名生教組長，因此也在會上強烈建議，中大型的國高中可再增加一生教副組長編制增加人力，也建議地方教育局處開設相關增能課程，協助增加法律知能，有助於校園端執行校安。