北一女學生作業稱釣魚台是日本的 區桂芝問賴清德：打算讓渡領土漁權？

釣魚台教育協會今日舉行記者會，批評台灣的課綱與教科書關於釣魚台的內容，不是過分簡略，就是軟弱無力、甚至自失立場。與會的北一女中教師區桂芝質疑，民進黨總統候選人賴清德在總統辯論會上在意主權讓步的問題，「那他對釣魚台主權有什麼想法？」

釣魚台教育協會常務理事、成大公衛所特聘教授陳美霞談到我國釣魚台教育危機，說了一個曾在課堂上發生的真實故事。當時，蘇澳南安國小4、5、6年級共110位學生中，只有10位聽過釣魚台，蘇澳區漁會理事長蔡源龍問學生釣魚台是誰的，第一位舉手的小朋友竟說是日本的。陳美霞強調，釣魚台問題事關我國領土主權、廣大漁民生計和台灣人民尊嚴，不論藍綠白執政，政府都應聲明捍衛釣魚台主權。

陳美霞表示，釣魚台教育協會花了2年時間研究108課綱和各年級版本教科書與釣魚台相關的內容，發現過分簡略、對領土主權說法過分中立，同時涉有去歷史、反中意識形態化等問題。

先前批評108課綱刪減文言文、忽視品德教育，是「無恥課綱」的北一女中教師區桂芝說，她在總統辯論會上聽到賴清德在意主權讓步的問題，「那他對釣魚台主權有什麼想法？」區桂芝批評，有關中華民國領土主權的具體問題，賴清德對釣魚台卻無隻字片語。

區桂芝表示，108課綱是以議題來建構歷史，卻看不到對釣魚台相關的討論；在公民課本中也看不到漁權、生存權、台灣尊嚴的探討。

身為國文老師的她，每當碰到與保釣相關的作者都很難介紹，區桂芝舉例，作家鄭愁予曾經因為參與保釣被列入黑名單無法回台，導致創作中輟，學生對保釣運動一無所知，就讓老師難以解釋他為何創作中輟。區桂芝也設計了一個保釣文學的相關作業，讓學生透過自主學習方式認識保釣運動，但在學生作業中卻有人從網路上蒐集資料，將釣魚台寫成日本的，讓她質問「這樣的答案是否令人錯愕？誰造成的？」