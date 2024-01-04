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新北校園案 全教總籲修兒少法強化管教 衛福部回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新北校園暴力案件後，各界呼籲修正「兒少法」，衛福部保護司表示，相關內容已有相關規定，比起罰鍰，更希望站在兒少立場，改善親職教育。本報資料照片
新北校園暴力案件後，各界呼籲修正「兒少法」，衛福部保護司表示，相關內容已有相關規定，比起罰鍰，更希望站在兒少立場，改善親職教育。本報資料照片

新北校園暴力事件引發各界對兒少權益關注。政院2日召集六都與相關部會討論校園安全，教育部也在今日召開校園安全諮詢會。全國教師工會總聯合會舉行記者會，理事長侯俊良建議，應修正「兒童及少年福利與權益保障法」，針對難以管教的學生，課予家長管教義務。衛福部保護司表示，相關內容已有規定，比起罰鍰，更希望站在兒少立場，改善親職教育。

侯俊良說，應修訂「兒少權法」第51條，「兒童及少年發生違反刑法或嚴重侵害他人權利之行為時，學校依輔導管教學生辦法或其他相關法令所進行之輔導管教措施，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，應予配合」，並呼籲要有相關配套，若父母不配合則處3000元至1.5萬元罰鍰，或是強制接受4小時至50小時的親職教育輔導。

衛福部保護司長張秀鴛表示，對於各界提出建議，現行「兒少法」已有相關規定，站在兒少立場，針對未盡義務的父母，或涉嫌兒虐、影響兒少身心健康等，該法第71條規定父母或監護人對兒少疏於保護照顧且情節嚴重者，可由利害關係人如教師、社工、醫療人員、警察及村里幹事等，聲請法院停止親權、意定監護權等。

張秀鴛指出，因為孩子仍有機會回到家庭中，比起直接開罰家長，保護司立場是強化親職功能。未盡管教責任者，依「兒少法」規定可要求接受親職教育4至50小時，若家長拒不配合，可依該法第102條裁罰3000至3萬元，且可按次處罰。另外，疏忽照顧即屬精神暴力，可申請民事保護令，由法官命其接受親職教育、戒酒等，若家長拒不接受，則是刑法「違反保護令罪」，恐面臨牢獄之災。

校園安全 父母 全國教師工會總聯合會

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