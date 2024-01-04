國三生割頸案 教團籲完備高關懷學生轉銜 輔導人員陪入學校

新北市某高中附設國中部日前發生國三生割頸事件，校園安全及學生輔導管教問題引發熱議。台北市學校教育產業工會等數個教育團體今聚集教育部前，呼籲全面檢視現行校園安全網和輔導管教辦法，完備高關懷學生轉銜輔導機制，由專業輔導人員陪伴進入一般學校，待學生身心穩定、適應學習才結束輔導。

今早數個團體赴教育部前高呼「補牢校園安全防護網」、「增置專責校安人員」。台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，教育部門應檢視現行校園安全網、教師輔導與管教學生辦法注意事項、少年事件處理法、維護校園安全實施要點等相關法條。

李惠蘭指出，呼籲政府完備高關懷學生轉銜輔導機制，從中介學校進入普通學校輔導評估、資源協助機制需再強化。建議輔導機制和專業輔導人員應陪伴、延伸到高關懷學生進入一般學校，待評估學生身心穩定、可銜接課業和人際，確實適應一般學校學習後才結束輔導機制。

李惠蘭談到，學校也應增加接受體能、法律訓練的校安人員，且訓練期滿成績及格才可擔任，並定期參與相關培訓增強輔導管教能力。與教師密切合作之餘，也讓教師回歸教學工作。

權保協會理事長范國業則說，現行的少年事件處理法對未成年犯罪撐起保護傘，保障加害者人權，卻無視被害人和親屬人權。

范國業舉例，如少年事件處理法78條，少年受刑宣告經執行完畢或赦免者，視為未曾犯罪；83之1條，部分樣態下，少年之前紀錄及有關資料將予以塗銷，恐導致未成年犯罪者目中無法，「連殺人也覺得沒關係？」期待少年事件處理法更健全，協助高關懷學生走上正軌，也保護其他學生。

台北市學校教育產業工會理事長鐘文斌也指出，教師法32條授權各校因地制宜訂定輔導管教辦法，但教育部卻技術性濫權行政指導，又以「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」框限管教權限，如罰站只能站21分鐘，若遭學生側錄、計時，教師恐陷入懲處。教育部應鬆綁注意事項，還給教師輔導管教自主權。

教育部今天上午已表定邀集相關團體討論學校輔導人力增置事宜，之後由國教署校安組組長葉信村出面接過教育團體陳情信。