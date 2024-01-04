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國三生割頸案正視校園無助 全教總呼籲課予家長強制責任

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總召開記者會要求教育部正視校園無助，系統性解決校園安全問題。圖左為立委王鴻薇、右為全教總理事長侯俊良。圖／全教總提供
全教總召開記者會要求教育部正視校園無助，系統性解決校園安全問題。圖左為立委王鴻薇、右為全教總理事長侯俊良。圖／全教總提供

新北市國中割頸案過後，行政院2日召集六都與相關部會討論校園安全教育部也在今日召開校園安全諮詢會。全國教師工會總聯合會召開記者會表示，此案是系統性問題，應課予家長強制責任，處理學生不服輔導管教的狀況。立委王鴻薇也出面支持，並認為教育部應修正相關辦法，讓教師搜查學生物品時免於承擔太多責難。

教育部今早召集相關團體及六都教育局召開校園安全諮詢會，會前全教總召開記者會，理事長侯俊良表示，本次新北市事件是系統性問題，呼籲教育部不要因為個案去修法，像是108年教師法修法後造成現場老師管教時怕東怕西，輔導管教的心態保守，且沒有充足人力給予協助。

侯俊良指出，學校現場出現不服輔導管教的學生時，少數家長覺得自己工作忙、管不了孩子，不願意配合到校。他認為應課予家長強制責任，當孩子在學校發生不服輔導管教的狀況，家長沒有理由不來學校處理。

全教總同時提出增修兒童及少年福利與權益保障法第51-1條：「兒童及少年發生違反刑法或嚴重侵害他人權利之行為時，學校依輔導管教學生辦法或其他相關法令所進行之輔導管教措施，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，應予配合」，並呼籲要有相關配套，例如讓家長能夠向公司請假處理孩子的事情。

王鴻薇也到場支持全教總的修法方向，她盼國三生割頸案不要像其他悲劇一樣，「今天公祭、明天忘記」，雖然立法院正在休會，該補強的法令還是要補強，防止下個悲劇產生。王鴻薇表示，當民代期間看到有些校園個案學生的家長兩手一攤，表示自己也管不了，想交給學校和老師去管。她認為家庭、社會都要給予支持，才能更有效率、快速地面對校園偏差行為學生的輔導與管教。

另外，對於學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，王鴻薇認為教育部可以直接修正，在第一線教師有必要搜查學生物品時，免於承擔太多責難，「如果對第一線教師綁手綁腳，會不會又發生難以彌補的遺憾？」

針對本次事件，侯俊良強調，要根本解決校園「學生攻擊事件」問題，教育部應盤點檢討並進一步提出事發當下及事後的做法所需經費及法規，包括當事學生校園臨時安置、後續學生離校短期安置，以及學生回校的評估機制、銜接計畫，更重要的是學生家庭功能評估，發揮家庭輔導功能。這些面向涉及教育部門以外的其他部會合作，需要行政院跨部會協調教育、社政、勞政部門給予充足的經費，並提出相關法規修訂及預防人員、處理人員、輔導人員設置，同時研擬家長課責、運轉機制等相關規畫。

校園安全 教育部 全國教師工會總聯合會

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