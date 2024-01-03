聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園安檢 教團喊設金屬探測儀

聯合報／ 記者李芯／台北報導

新北市國中生遭割喉命案，引發各界討論加強校園安全、高關懷對象回歸學校等議題，教團建議，可透過金屬探測儀、安檢門，進行全面安檢，減少校園安全顧慮。

據悉，教育部明天上午十時，將邀台灣青年民主協會、全國教師工會總聯合會等學生、教師、家長團體代表及六都教育局，召開校園安全諮詢會，教團也將赴教育部主張「還給學校輔導管教權，增置專責校安人員」。

針對違禁品檢查，全教總理事長侯俊良認同該給予彈性，並訂定明確指標，讓學校免於承擔受質疑、甚至反投訴的風險。全教產理事長林碩杰說，校園安檢仍有必要性，但現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」規定符合「有相當理由及證據、避免緊急危難」等要件才可搜查，卻可能被扭曲為霸凌或針對性行為，他提議透過金屬探測儀、安檢門進行全面安檢。

全國家長會長聯盟昨日上午則赴教育部前召開記者會，遞交「校園不安全」抗議書，全長聯質疑，若不能檢查書包，如何發現違禁品？現行教師輔導與管教學生辦法「矯枉過正」，須盡快檢討修定，給予老師充分管教學生的實權。

全長聯首席顧問王立昇說，外傳加害學生曾加入幫派，如今教官退出校園，幫派就進入校園，教育部應盡快補破網、落實校園安全。

對於高關懷對象學生回歸校園，全長聯理事長張哲維認為，要建立觀察保護管束學生能否融入學校，與其他學生相處的機制。侯俊良則說，應從實務中討論出明確、具體的評估指標，學生一旦符合指標就可以回到學校現場，若學生未達標，也需討論如何轉銜處理，兼顧學生權益之際，也兼顧校安。

校園 安檢 全國教師工會總聯合會

延伸閱讀

國三生割頸案 家長團體教育部前抗議：保護管束有沒有做好？

校園安全家長請願 國教署允加強管教

柯志恩批他抹黑管中閔抄論文 張廖萬堅駁：並非不成立

學生攻擊事件多 全教總要教育部「停止風涼話」正視校園無助現實

相關新聞

政院校安會議 檢討校園違禁品管制

新北市國中生遭割喉命案震驚社會，行政院昨召開校園安全會議，邀集跨部會與地方政府討論校安機制，聚焦在少年從少年觀護所、少年...

校園安檢 教團喊設金屬探測儀

新北市國中生遭割喉命案，引發各界討論加強校園安全、高關懷對象回歸學校等議題，教團建議，可透過金屬探測儀、安檢門，進行全面...

校園割喉案後中央邀六都開會 新北籲中央和地方一起面對

行政院今天下午2點在行政院會議室邀六都教育局、社會局、警察局官員，及教師代表等開會，新北市由副市長朱惕之率隊，據與會人士...

影／學生割頸案後 林萬億說明校安機制七重點

學生割頸案後，行政院今天召集六都等地方政府相關單位討論校安機制，會後邀請行政院發言人林子倫、政委林萬億、教育部部長潘文忠...

校園割喉案震驚全台 教長稱違禁品管制「賦予校方更多彈性」

校園割喉死亡事件，震驚台灣社會。行政院政務委員林萬億下午邀集司法院、教育部、衛福部及六都社會局共同討論校園安全會議。教育...

新北割喉案校方設追思小站 學弟留言「傷害你的凶手將受應有懲罰」

新北上周發生校園喋血案引發社會關注，行政院今天下午2點在行政院會議室邀六都教育局、警察局等單位開會，新北市由副市長朱惕之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。