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校園輔導機制失靈 籲提高專輔人力比

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
學生團體「EdYouth」理事長李瑞霖（右起）、民進黨立法委員吳思瑤與東吳大學政治學系教授劉書彬2日於記者會，。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
學生團體「EdYouth」理事長李瑞霖（右起）、民進黨立法委員吳思瑤與東吳大學政治學系教授劉書彬2日於記者會，。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

超過六成的自殺學生在自殺前沒有獲得各級學校的心輔諮詢！學生團體「EdYouth」理事長李瑞霖2日召開記者會指出，學生憂鬱、自殺率逐年攀升，政府應落實校園專輔人力1比800、全面推動心理假等措施。學者黃雅羚也指出，學生最常受到「情緒」與「家庭」議題困擾，應融入「情感教育」到課綱。

提高專輔人力比

EdYouth 2日推出「校園心輔政策白皮書」，分析學生主要的壓力來源包括學業、對未來的不確定性與交友人際關係。同時，因為校園輔導室常常被認為是「有問題的學生」才會去的地方，導致僅約2成學生面對困難時，願意尋求專業心輔人力的協助。

李瑞霖提出六大呼籲說：「權責機關應公布學生自傷、自殺等相關數據，研究結構性因素」、「學生輔導法修法，大專院校專輔人員提高到1：800」、「推動各校心理假」、「教育部心輔諮詢會，納入具心輔知能的學生代表」、「將輔導原理與實務納入師資培訓必修課程」與「推動全民心理健康教育」。

諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚指出，學校是青少年自我認同最重要的場域，學園輔導主要分為三級制度，從學園人員將心輔融入課程、到學校的輔導室與縣市政府局處的諮商中心。她分析發現，「情緒」、「家庭」與「人際」是學生最常面臨到的議題，所以融入「情感教育」到課綱當中，也相當重要，

漏接6成自殺學生

民進黨立法委員吳思瑤說，我國對生理健康與心理健康的關注嚴重失衡，需要從國家政策進行調整，包括15到30歲民眾每年有三次心理諮商的補助政策。但她指出，儘管校園有三級心輔機制，但仍漏接約6成的自殺學生，所以需檢討諮商中心的硬體措施與位置，並融入貓狗等寵物，並考量心理假等措施。

東吳大學政治學系教授、民眾黨不分區立委候選人劉書彬指出，民眾心理需要滿足，如在家庭階段就得到關愛，才能培養出正確的品德，還能將善行擴散出去。她認為，不能光想從法律解決問題，所以需要從小、從家庭等各方面來處理。

台北護理健康大學生死與健康心理諮商系教授、國民黨不分區立委候選人李玉嬋也說，許多學生遇到問題時，不太願意尋找心理諮商的人力，大多數都會先尋求同儕協助，反而錯失專業的服務。

她說，除了心理健康之外，追求「幸福感」更加重要，學生健檢需要納入「心理健檢」，檢視人際支持系統、情緒調節的方式與自我認同等面向。

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校園 國民黨不分區立委 心理諮商

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