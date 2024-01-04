新週期大專校院委託辦理品質保證認可計畫簡介

【文．池俊吉／高教評鑑中心研究員兼主任】

教育部於106年在大專校院系所評鑑上有重大政策轉變，基於大學自主與自我課責，讓系所評鑑從強制性評鑑改成自主性評鑑方式，各專業評鑑機構亦規劃出系所品保的方案提供大專校院來申請。經過一週期的推行，財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心）結合後設評鑑、諮詢會議的評鑑互動關係人回饋意見，以及國內外高教發展趨勢，擬定新週期「大專校院委託辦理品質保證認可計畫」，並以「落實內部品質保證，強化永續發展能量」為新週期系所品保方案的評鑑主軸，希冀能在嚴峻的高等教育環境中引導學校系所落實內部品保，提升永續發展能量。

委託辦理系所品保方案的理念與特色

新週期的委託辦理系所品保方案除了延續上週期大專校院系所普遍認同的「『自我評鑑』、『書面審查』、『實地訪評』三階段認可歷程」、「系所自行歸屬學門」、「迴避不合適與推薦評鑑委員」，以及「以『認可效期』取代『認可結果』」等作法外，也依據受評系所與評鑑委員在自我評鑑、書面審查及實地訪評過程中所困擾與需要改善之處進行精進。

主要理念與特色說明如下：

● 結合校務發展策略與方向

在大專校院中，因應各學術專業分工而設置了各系所（科）、學位學程的學術單位，但其辦學的各項資源都跟學校的發展計畫與策略緊密連結。因此，系所的發展要能永續，就必須能主動提出相關計畫與發展需求，以與學校的發展相輔相成。

● 確保系所落實內部品保與提升競爭力

運用自我評鑑機制引導系所了解自己與進行系務分析，並從客觀的趨勢與成效證據，透過自我精進與尋求學校的資源協助來發展自我特色以提升競爭力。

● 反饋到校務發展，給予學校調整發展的參據

學校發展計畫是各系所（科）發展的展現，從各系所（科）品保認可的資料中即可得出學校發展計畫的推動成效，成效良好之處就持續保持，成效需要改善之處就進行調整與提升，就可以對症下藥，給予學校調整發展的依據。

系所品保重點

為達成以上評鑑主軸與理念，本週期實施計畫為強化內部品保的主動性與效能，將自我評鑑報告架構結合三大項目相關指標的量化趨勢分析，並結合國內高教發展趨勢、校務發展需求與成效導向的系所品保模式，希冀系所能面對高教環境的變遷與可能的發展風險，進行自我檢視、改善與提升。作法說明如下：

● 證據為本，強化系務分析

過去的系所評鑑皆要求系所依據填報至「大學校院校務資料庫」或「技專校院校務基本資料庫」之資料，將資料填寫至基本資料表冊中，並連同自我評鑑報告一同繳交。但可能因為分為二個檔案，使得系所在辦理自我評鑑時並沒有妥善的結合，以致於系務質量性分析結合的效果無法彰顯。有鑑於此，本週期之自我評鑑報告依據核心指標的設計，將學校已填報之資料或公開的資訊納入必要呈現的「必填表冊」中，以讓系務趨勢與現況完整呈現在自我評鑑的過程中，俾利系所自我分析與改善。

● 核心指標設計鏈結校務發展與風險評估

運用指標引導系所因應突發狀況及關注各項辦學影響因子，並能結合校務發展計畫與推動策略（如：大學社會責任（USR）、教學實踐研究、聯合國永續發展目標（SDGs）等），進而對於系所經營與發展、教師教學協助與成長及學生學習與輔導有所助益。

● 落實成效導向（outcome-based）的品保

結合PDCA品質保證循環模式，重視系所教育規劃、執行與成效的有效連結，並能持續不斷的精進，以確保教育成效的達成。

品保項目指標變革說明

品保項目之設計，主要依據「落實內部品質保證，強化永續發展能量」之理念，並參酌國內外評鑑實務後，結合品質保證循環模式，協助系所檢視「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」，以及「學生與學習」三大面向之作法與成果。考量品保項目指標的穩定性與延續性，本次品保項目指標並未進行大幅度的變動，但根據高教環境變遷趨勢、大眾關注項目及指標精緻化需求，主要的品保項目指標變動說明如下：

● 重視高教環境變遷對系所的影響

要求系所除了有明確的自我定位、教育目標及發展策略外，並有因應內外部環境變遷（含校院發展方向）之調整機制與作法（1-1-1）。另外，系所能積極配合學校推動SDGs與USR，以提升系所的影響力與積累學生學習量能與資源（1-1-3）

● 回應大眾對於學生學習誠信與成效的關注

除了強化系所對學生學習各項方案的落實執行外，亦針對學生學習誠信與研究生論文指導、品質管控作法與執行（3-2-3及3-2-4），這些大眾關心的議題提醒系所落實推動，並希冀系所能依據其人才培育目標與發展方向制定合理之招生選才方式，且能落實執行與調整（3-1-1）；以及了解與分析學生（含畢業生）表現並回饋到系所辦學，以確保學生學習適才適所與提升學生學習成效（3-4-4）。

● 精進指標說明

經過後設評鑑與互動關係人的回饋，調整部分文字讓核心指標與核心指標檢核重點更為明確與清楚，如：「『系所能有效落實所擬定之自我改善作法與措施』的檢核重點範圍，是否包括上一次的品保結果？」是系所在進行自我評鑑時的困擾，因此修正檢核重點為「系所能有效落實所擬定之自我改善作法與措施（含前次系所品保結果之運用、檢討與改善情形），持續進行回饋與精進」（1-4-3），以讓系所能更清楚指標的內涵並進行自我評鑑。

此外，為協助系所進一步了解核心指標的內涵，規劃了40個核心指標檢核重點，並結合檢核重點規劃必填表冊與佐證資料，落實質量結合與證據導向的品保。以「核心指標1-2系所課程規劃、開設與評估」為例，品保項目指標架構範例即包含「核心指標」、「指標說明（最佳實務）」、「檢核重點說明」、「必填表單及佐證資料」5個欄位（如表一所示），讓系所能夠清楚了解項目指標內容。詳細之品保項目、核心指標及檢核重點說明，如實施計畫附錄A（高教評鑑中心，2023）。

表一之「指標說明（最佳實務）」為高教評鑑中心蒐集各校在此指標下的優良實務作法，提供給系所進行自我評鑑時之參考，並非要逐字逐項都對應做到，各校應依據實際的作法配合核心指標檢核重點來說明，並呈現在自評報告中。該核心指標若有必填表冊，請務必填報並將量性數據結合質性敘述，以讓系所在自我評鑑與品保委員在審查時能有判斷的客觀依據，並可減少因數據不一致的待釐清時間與心力；佐證資料係對應核心指標檢核重點一定要呈現的資料，請依據自評報告文字內容檢附佐證資料，俾利自我評估與委員審查。

系所品保文化的建立是關鍵

高教評鑑中心一直致力於協助系所將品保文化內化於日常運作中，因此針對系所所面臨到的評鑑數據蒐集困擾、系所發展資源受限、無法獲得學校支持等項，皆希冀透過自評報告的設計、運用系所現有填報資料及核心指標與檢核重點充分結合學校發展計畫與資源，達成減輕系所彙整資料的負擔、協助系所進行自我發展趨勢分析及搭配學校的發展計畫來提升系所發展能量。系所品保以六年為一週期，重點在於輔助引導給予建議，但品保文化是日常辦學的寫照，積極面對並落實內部品保方能真正強化系所永續發展能量。

◎參考資料

高教評鑑中心（2023）。大專校院委託辦理品質保證認可實施計畫（113年度適用）。https://www.heeact.edu.tw/media/20807/大專校院委託辦理品質保證認可實施計畫-113年度.pdf