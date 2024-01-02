劉柏村上任朱銘美術館長 重建雕塑史與快速接軌國際

雕塑大師朱銘去年辭世。朱銘文教基金會表示，1日1日起，邀請台灣藝術大學美術學院雕塑學系教授劉柏村擔任朱銘美術館館長一職。

朱銘文教基金會表示，2022年起，朱銘已委託劉柏村為美術館的雕塑研究方向進行規畫，2023年成立「台灣當代雕塑研究中心」，即是劉柏村以專業宏觀視野，架構出其近、中、長程發展藍圖。

擁有40餘年深厚雕塑背景的劉柏村，年輕時公費留法，國立巴黎高等藝術學院碩士畢業。曾任兩屆台藝大雕塑學系主任、有章博物館館長、美術學院院長，以及新北市立美術館籌備處主任等職，是位兼修學術的當代雕塑實踐者。除行政能力經驗豐富，也經常以藝術家身份受邀國際雕塑學術活動，對台灣及國際雕塑發展有深入的認知與獨特的見解。

劉柏村表示，朱銘美術館的「台灣當代雕塑研究中心」將廣邀重要研究學者與策展人，開展多項專題研究、學術研討會、展覽與出版計畫等，匯集台灣當代雕塑發展的能量。同時，亦將與海外的美術館、學術機構、藝術季與雙年展串連，讓美術館本身與台灣能快速接軌國際。

為了回應文化部重建台灣藝術史的政策，劉柏村規畫自2024年起，以當代視野的觀點，展開「解嚴後台灣雕塑專題研究系列研討會暨出版計畫」和每年兩季的「現象與趨勢：台灣當代雕塑發展觀察論壇暨出版計畫」的一系列行動。

在展覽策畫上，劉柏村將帶領美術館推出「台灣當代雕塑展」及「國際雕塑展」以作為年度活動的主軸，策展內容也將致力於兒童藝術教育推廣，針對學齡前幼兒與中小學生等不同年齡階層兒童，規畫對應之展覽體驗活動和工作坊，全面推廣台灣雕塑。藉上述內容逐步開啟台灣當代雕塑發展的大平台，引領美術館朝向更具專業化特色發展，也讓即將邁向第25年的朱銘美術館，朝著更具宏觀視野的國際化方向前進。