創建品牌、堅持品質：南華大學參與ACCSB認證之經驗分享

【文．林聰明／南華大學校長】

當前臺灣高等教育正經歷臨市場化、少子女化與全球化的三重夾擊，形勢相當嚴峻，以市場化來看，高等教育已成為一個競爭激烈的市場，消費者（學生）的選擇成為學校存亡的重要關鍵。以少子女化來看，生源大幅降低將促使大學陷入激烈競爭，甚至是打價格戰的惡性競爭循環。再以全球化來看，無論國內外都面臨全球高等教育的搶人才大戰，在拓展生員、培育學生國際移動能力、尋找好師資等方面，也都將面臨前所未有的局面，各大學都需要有創新布局與策略才能因應變化。

策略大師麥可．波特（Michael Porter）曾說，在競爭激烈的環境中，所謂成功的策略並不是在相同事情上做得比別人好，而是做出與眾不同的事，因為前者只會造成更激烈的成本競爭，後者則會因自我獨特性，而將對手遠遠拋在後面。因此，南華大學（以下簡稱本校）因應市場化、少子女化與全球化三重夾擊的主要策略在於「創建品牌、確保品質」。

創建「生命教育」品牌

「創造品牌」策略，本校致力打造「生命教育、環境永續」雙品牌。創建「生命教育」品牌方面，本校經教育部嚴選於104至112年蟬聯九年設立國家級「教育部生命教育中心」，主要推動作為包括：(1)103學年度起所有大一新生必修正念靜坐課程，乃全國首創必修「正念靜坐」課程；(2)建構生命教育系統化課程，含括正式課程、非正式課程及潛在課程；(3)推廣至高中職師生的生命教育，107-112年共辦理275場，共83,244人次參與；(4)推廣至社區的生命教育，辦理現代華佗健康講座推廣健康養生之道，107-112年參與滿意度97.9%；(5)推廣國際生命教育，包括日本、大陸、香港、馬來西亞、新加坡、美國等6地區或國家，演講超過100場次受惠超過50,000人。同時也獲教育部補助設置「臺灣生命教育意象館」，111年正式啟用截至112年11月共計212團5,103人參訪。推動至今，104-106年及109年四度榮獲教育部「生命教育特色學校」，六度榮獲生命教育績優／特殊貢獻人員。

創建「環境永續」品牌

創建「環境永續」品牌方面，本校於105年5月成立永續中心，106學年度成立永續綠色科技碩士學位學程，有系統、有步驟的推動環境永續。108年至今獲得多項獎項，例如：108-110年連續3年獲國家企業環保獎「金級獎」，110年再獲頒「榮譽環保企業獎」，111年榮獲第4屆國家企業環保獎「巨擘獎」（最高榮譽），112年榮獲第5屆國家企業環保獎「巨擘獎」（最高榮譽），108年獲英國標準協會「BSI永續傑出獎」，108年獲香港鏡報月刊「第二屆學校社會責任獎」，108年榮獲TCSA「企業社會報告書金牌獎」及「企業綜合績效TOP50企業獎」，109年獲TCSA臺灣企業永續獎—「臺灣企業永續獎金獎」、「TOP50永續典範臺灣企業獎」，110年榮獲臺灣永續能源研究基金會（TCSA）臺灣企業永續獎—企業永續報告書「銀獎」及「臺灣永續大學績優獎」，111年榮獲「2022年亞太永續行動綠色設計獎-銅獎」（大學唯一獲獎學校）。2016-2022連續七年蟬聯世界綠色大學百大學校，2021、2022年世界綠色大學全球第64、72名，2016-2022年連續七年廢棄物處理「全國第一」。本校在英國泰晤士世界大學影響力排名2020-2023年連續4年獲得全球排名401-600，2020年獲得臺灣排名並列第22名，2021年獲得臺灣排名並列第11名，2022年及2023年獲得臺灣排名並列第14名。

善用外部評鑑「確保品質」

「確保品質」策略，評鑑大師丹尼爾．史塔佛賓（Daniel Stufflebeam）強調評鑑目的不在證明（prove）什麼，而在求改善（improve）。本校依據校務發展建立行政、課程、教學、學習、研究、能源、財務等七項內部品質保證機制，為確保教育品質除透過自我評鑑外，更善用「華文商管學院認證」（ACCSB）、中華工程教育學會（IEET）認證及高等教育評鑑中心品質保證認可等外部評鑑來持續改善。

「華文商管學院認證」的特質

參酌本校吳萬益教授（本校前管理學院院長、管科會ACCSB認證資深委員）所述，參酌成果導向教育，「華文商管學院認證」（ACCSB）具備四項特質：

一、ACCSB認證以成果導向教育為基礎

成果導向教育強調學習成果（outcome）重點不在於學生的課業分數，而是在學習歷程結束後學生真正擁有的能力。成果導向教育強調學習成果導向，重視學生學習成效與明確訂定畢業生能力。ACCSB以成果導向教育為基礎，強調「說到、做到、看到」三到、證據為本的成果導向。

二、ACCSB認證Mentor全方位輔導

ACCSB認證最重要的特色為事前顧問的全方位輔導。擬認證學院接受輔導時，通常透過認證說明會集合全院所有專任教師及行政人員全員來參與，顧問首先針對ACCSB之認證構面，包括：(1)教育目標與定位；(2)教學投入；(3)研究／產學投入；(4)行政支援投入；(5)服務投入；(6)執行特色與成效；及(7)國際化等一一進行解說。認證前說明會不僅解釋ACCSB認證之優點，更能促使系所建立起長遠認證機制，以持續改善之精神，達到教學品保之成果。

三、ACCSB認證指標之間的連動

ACCSB認證包含七大面向74項重點指標，其中教育目標與定位有11項，教學投入有21項，研究與產學投入有4項，行政支援投入有4項，服務投入有2項，執行特色與成效有24項，國際化有8項（此項僅用於院系所目標與定位有「國際導向」者）。ACCSB特別強調各構面指標之邏輯性連結思維及關聯性，從「教育目標與定位」到「執行特色與成效」環環相扣，脈絡清晰明確。

四、ACCSB著重持續改善

ACCSB認證過程特別強調人才培育目標與職場角色之接軌、目標及核心能力與課程內容之呼應、教師研究能量之累積、非正式課程之系統化，並利用畢業生及雇主滿意度調查等資料，依循PDCA之循環進行回饋，持續改善，以建立長期穩定可追蹤之品保機制。

參與「華文商管學院認證」

本校是在103學年度申請加入ACCSB商管專業認證。參與理由、認證過程及結果說明如下：

一、參與理由

本校申請加入ACCSB的主要理由有六：

首先，確保品質深扎品牌基礎：管理學院為本校學生數數一數二的學院，確保管理學院教學品質有助於本校建置「生命教育、環境永續」品牌。

其次，國內唯一商管專業認證機構：ACCSB是由中華民國管理科學學會主導且經教育部核定之唯一國內商管專業認證機構，經院務會議討論及簽請校長核定，決定採ACCSB認證。

再次，配置Mentor制度：ACCSB認證實施事前顧問的全方位輔導，透過ACCSB之Mentor制度，全員參與此項認證工作，在推動各項改革時較為容易。

第四，追蹤改善：依照ACCSB認證追蹤的七大面向74項重點指標，持續輔導，逐步改善。

第五，論壇交流：ACCSB針對教學、研究、輔導及國際化等七大認證項目每年均舉辦論壇，各認證學校均前往參加。

最後，密切溝通：管理學院與ACCSB認證成員及Mentor均保持密切聯繫，隨時溝通協調。

二、認證過程

本校接受認證之五項過程為：(1)先由ACCSB指派Mentor來管院向全院老師及職員說明認證的理念及指標；(2)管院及各系經過多次討論，凝聚共識；(3)開始撰寫報告送AACSB認證中心；(4)認證中心送來書面意見，由管院及各系回答並送回ACCSB；(5)ACCSB認證團隊前來管院實審；(6)告知實審結果。

三、認證結果

本校管院接受認證的結果，104-105學年度初次認證2年，106-107學年度接續認證2年，108-112學年度第二期認證4年。

參與「華文商管學院認證」之困難及因應

在ACCSB推動的過程中，難免會有一些執行上的困難點，茲說明如下：

一、溝通協調釐清疑慮

在少子化時代，私校招生越來越困難，院系上下莫不將招生列為最重要的工作，大家對於ACCSB之認證需蒐集資料、撰寫報告及接受認嚴格檢視之認證過程均視為畏途。此時，ACCSB認證中心之說明會就顯得特別重要，在1至3場認證說明會中，多年來都是由周逸衡執行長親自主持，他提綱挈領地說明加入ACCSB認證如何能協助系所建立特色、持續改善及提升形象，並進一步提高新生註冊率。說明會中同時接受老師們的提問，透過雙向溝通、多方討論，促使院系加入認證的行列。

ACCSB的認證是一項全員參與的工作，透過全員參與，促使參與成員充分了解職場角色的要求，去訂定教育目標、核心能力、課程規劃、教師增能等計畫，透過PDCA循環運作機制的推動，才能建立完整的持續改善機制。然而，此工作的推動最怕有資深老師基於既有權益的受損而企圖阻撓，甚至帶頭反對改變，就會使ACCSB持續改善的成效大打折扣。因此，除了多方溝通說服相當重要外，校方的全力支持更是不可或缺的要素。

二、建立學習標竿循序改善

由於ACCSB在認證的過程中，特別強調課程規劃及教學內容必須對應學生未來就業職場角色所需具備之能力，因此教師之教學內容就必須有所調整。ACCSB要求必須設計總整課程來評量學生在畢業前達成核心能力之程度，這部分涉及全體專兼任教師在教學內容及教材之調整，可能是推動ACCSB認證最具挑戰性的工作。通常此項工作並非一蹴可幾，而是要透過教師社群找出改變步驟，先找出少數創新者開始試辦，然後建立學習標竿，再進行更大幅度的改變，使持續改善成為常態。

結語

面臨全球化、市場化和少子化的挑戰，南華大學藉由參與「華文商管學院認證」（ACCSB）其成果導向教育和全面性的認證機制，以及評鑑指標連動與持續改善的作法，更鞏固南華大學的教學品質，也再度強化創新南華大學的辦學績效，使得南華大學在競爭激烈的高等教育市場中創造出生命教育與永續環境的教育品牌，展現大學在當前時代的領航角色與創新能力。