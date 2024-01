玉山學者計畫年度盛會──2023年玉山學者學術成果分享暨交流會

【文.邵盈嘉/高教評鑑中心專員】

玉山學者計畫一年一度的學術交流(Networking Event)盛會,已於2023年11月10日由教育部及委辦單位財團法人高等教育評鑑中心基金會(以下簡稱本會)攜手舉辦。今年度「2023年玉山學者學術成果分享暨交流會(2023 Yushan Fellow Academic Symposium & Networking Event)」活動吸引近百位玉山學者、玉山青年學者及學校接待教授共襄盛舉,除了例行的交流活動外,更難得邀請到7位知名玉山學者分享不同學術領域的豐碩成果及執行本計畫之寶貴經驗。期望藉由玉山學者的成果分享,帶領其他與會學者互相學習與認識,激盪出不同研究火花。

玉山精神永續發展

教育部劉孟奇政務次長雖然無法親臨會場,但仍特地以視訊方式現身致詞感謝各位玉山學者及玉山青年學者為臺灣高等教育的努力與貢獻。劉次長表示,玉山學者計畫是教育部攬才重要政策之一,自2018年推動玉山學者計畫以來,已成功延攬170餘位來自各地的傑出學者,希望持續透過政府與學校提供長期且充分的學術資源,吸引更多國際頂尖人才來臺灣任教,以促使國際人才之學術能量在臺扎根的目標。

本會董事長李德財院士也親自出席活動,致詞時表示本計畫以臺灣最高峰「玉山」命名,也象徵玉山(青年)學者們是最頂尖、傑出的菁英,期許各位發揮各自專長,不僅深耕臺灣高教,也帶領臺灣學術更上一層樓。計畫迄今已邁入第五年,部分學者亦著手開始申請第二期續期計畫,藉由學者一年一次齊聚的機會,提供大家互相認識、面對面學術交流的平台,建立起玉山(青年)學者間學術社群,創造學者之回流信心,進而凝聚臺灣高教研究之向心力及提升臺灣學術研究的影響力。同時,對於本會計畫執行單位也是一個寶貴的機會,可以蒐集學者的意見,讓玉山學者計畫更加精進方能長久推動。

成果分享激盪跨國學術交流

本次學術成果分享會以分組討論的形式進行,榮幸邀請到7位優秀玉山學者上臺分享,講者陣容包括:國立臺灣大學Redouane Borsali教授、陳慶池教授、Jean-Marc Egly教授;國立中興大學Wilhelm Gruissem教授、杜武青教授;國立清華大學許博炫教授及何志明教授。透過學術成果會交流認識了解其他學者們的研究,各場次分組討論熱烈,引起廣大迴響,玉山學者和青年學者們跨領域、跨國界交流,啟發新的研究思路與討論交融。玉山學者們的分享也扣合呼應本計畫期待學者的學者任務──頂尖的學術研究、精進教學創新、帶領國際合作及產學合作。以玉山學者杜武青教授為例,他分享所成立之「工程技術與農業生技創新中心(ENgineering in Agriculture and Biotech Leadership, The ENABLE Center)」資源,鼓勵國立中興大學校內團隊執行跨領域創新研究計畫;並於玉山學者任內辦理ENABLE Wokshop論壇,邀請國際講者來臺,建立國際學術交流管道與合作的機會;同時,亦建立研究團隊研發固態光學雷達(LiDAR)的元件及系統。除了一方面致力於前瞻技術研發外,另一方面也與國內廠商共同進行技術開發與產學合作成果豐碩,對學校、學術及產業皆有一定的影響與助益。

圓滿落幕期待再相會

2023年玉山學者學術成果分享暨交流會在彼此互相分享意見、拍照合影愉悅熱鬧的氣氛下圓滿結束,學者除了交換名片更交流學術知識,來往間展現臺灣高教研究攀升中的豐沛能量。藉由學者成果分享及交流茶敘的互動,期盼擴大與深化玉山學者及玉山青年學者們的學術連結,拓展人際網絡,並開展更多元的合作契機。如同玉山學者許博炫教授引用國立清華大學梅貽琦前校長在1931年的校長就職演說中說道之「所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也」作為講演的開場,高等教育機構最重要的並非是擁有宏偉的建築物,更重要的是擁有優秀的教師從事教學與學術研究工作。學者們優異的績效成果就是玉山學者計畫最好的宣傳,發揮玉山學者計畫攬才的綜效,讓更多優秀學者了解我國高教環境,提升臺灣學術的能見度。