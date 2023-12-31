聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏北高中34生考取電腦軟體應用丙級證照 通過率逾9成
屏北高中商業學程學生，參加勞動部乙、丙級技術士技能檢定，最近成績出爐，今年領先屏東縣各校，創下「電腦軟體應用」職類，通過丙級證照人數最多、比例最高的佳績，校方表示，師生利用課後和假日辛苦練習，成果豐碩，學生未來也利用技優管道升學。
指導教師楊詠婷說，此次參加乙、丙級電腦軟體應用證照檢定，乙級報名9位，合格學生3位，通過率33%；丙級報名37位，合格學生34位，通過率92%。檢定成績優異，是今年屏東縣各校通過比例最高的一次。
考取電腦軟體應用乙級的學生分別為龔嘉欣、王靖騰、許芝熒。龔嘉欣在今年透過特殊選才管道錄取國立暨南大學管理學院學士班。
龔嘉欣說，通過乙級電腦軟體考試，感到很開心，學習過程讓她更深入了解電腦軟體知識，包括Excel的應用、資料庫等領域，準備乙級需投入大量時間精力，有時感到壓力大，且乙級電腦軟體中有平常較不會用到程式，需花更多時間練習，感謝老師指導，有時假日傳簡訊提問，老師也會即時給予協助。
王靖騰說，考取乙級電腦軟體應用證照是充滿挑戰旅程，從學科的專業知識理解到術科實務操作，每次的學習都讓她對電腦軟體更加了解。許芝熒說，準備考證照過程辛苦，總有想放棄念頭，深覺時間不夠用，利用午休、第八節和睡前時間練習，過程雖有挫折，但告訴自己，即使失敗，也不缺從頭再來勇氣，感謝老師支持，也讓她在此領域增添信心。
屏北高中指出，在少子化、學生人數減少情況，每年商業學程學生通過乙或丙級檢定人數仍維持在20到30人，感謝指導老師的付出和肯定學生投入，才能有亮眼成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言