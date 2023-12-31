屏北高中34生考取電腦軟體應用丙級證照 通過率逾9成

屏北高中商業學程學生，參加勞動部乙、丙級技術士技能檢定，最近成績出爐，今年領先屏東縣各校，創下「電腦軟體應用」職類，通過丙級證照人數最多、比例最高的佳績，校方表示，師生利用課後和假日辛苦練習，成果豐碩，學生未來也利用技優管道升學。

指導教師楊詠婷說，此次參加乙、丙級電腦軟體應用證照檢定，乙級報名9位，合格學生3位，通過率33%；丙級報名37位，合格學生34位，通過率92%。檢定成績優異，是今年屏東縣各校通過比例最高的一次。

考取電腦軟體應用乙級的學生分別為龔嘉欣、王靖騰、許芝熒。龔嘉欣在今年透過特殊選才管道錄取國立暨南大學管理學院學士班。

龔嘉欣說，通過乙級電腦軟體考試，感到很開心，學習過程讓她更深入了解電腦軟體知識，包括Excel的應用、資料庫等領域，準備乙級需投入大量時間精力，有時感到壓力大，且乙級電腦軟體中有平常較不會用到程式，需花更多時間練習，感謝老師指導，有時假日傳簡訊提問，老師也會即時給予協助。

王靖騰說，考取乙級電腦軟體應用證照是充滿挑戰旅程，從學科的專業知識理解到術科實務操作，每次的學習都讓她對電腦軟體更加了解。許芝熒說，準備考證照過程辛苦，總有想放棄念頭，深覺時間不夠用，利用午休、第八節和睡前時間練習，過程雖有挫折，但告訴自己，即使失敗，也不缺從頭再來勇氣，感謝老師支持，也讓她在此領域增添信心。