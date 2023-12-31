教育部交流數位學習 發現日本投45億美元已1人1機

台灣與日本均於近幾年推動大規模數位學習計畫，教育部日前組成訪問團出訪日本，與當地教育官員、學校交流。日本的數位學習「GIGA School」計畫總計投入45億美元，在數位學習推動上已經將學習載具視為文具的一部分，並編制多校共用的「ICT支援員」協助教師操作使用。未來教育部將持續與各國進行數位學習交流，作為政策參考。

2022年PISA施測報告顯示，台灣與日本為少數在數學、科學及閱讀均為成長的國家，為了深化數位學習的經驗交流，教育部及台中教育大學組團赴日參訪教育主管機關、大學及中小學。本次交流除了汲取日本GIGA School計畫推動經驗，也分享台灣推動中小學數位學習精進方案執行現況。

日本GIGA School計畫總計投入45億美元，補助內容包含國中小一人一機學習載具及高中職低收入戶學習載具等，也因為疫情提前至2022年完成一人一機的目標。而台灣推動中小學數位學習精進方案2022至2025年總計投入200億元，運用於數位內容充實及行動載具與網路頻寬補助、教育大數據分析計畫等等。

本次交流活動中小學數位學習進方案執行秘書、中教大校長郭伯臣及教育部資訊及科技教育司長李政軒率團與多位學者專家出訪，經我駐日本代表處、駐大阪辦事處及日本台灣交流協會協助安排拜會日本教育主管機關、東京都澀谷區、荒川區及京都府教育委員會交流數位學習政策，並到學校了解學校數位學習現況，另與早稻田大學及京都大學進行教育大數據研究互動討論。

教育部表示，台日雙方於推動數位學習各具特色，我國數位學習精進方案大量補充教學所需的學科及數位內容，且為免費資源，同時規劃完整教師培訓架構，透過教育大數據分析做為學習診斷及成效評估工具。而日本經過疫情的考驗，數位學習推動上已經將學習載具視為文具的一部分，學生也養成使用習慣，可自行決定是否使用於日常課堂當中，未來GIGA 2.0的推動亦不是齊頭式前進，將會利用接下來的2年落實到地方及偏鄉。

教育部經實際參訪發現，日本有編制多校共用的「ICT支援員」協助教師操作使用，台灣從2024年起也將推動「入校入班（手把手）陪伴服務」，以協助教師成長，並將視載具於課堂使用情形及延伸課後學習意願，增加補助學習載具。

有鑑數位學習為國際趨勢，教育部將持續與各國進行數位學習交流，透過邀請國外專家來臺或至國外訪問考察等方式，持續吸收國際推動經驗並作為精進我國數位學習政策之參考。