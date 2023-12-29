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2024年Elite MBA「精鍊高階管理與實務研習班」招生中

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

人才不僅是國家發展基石，更是企業永續發展與責任中重要一環，不斷進修學習，不僅能帶領企業引領未來趨勢，更能實踐人才永續成為企業經營的決勝點。

國立臺灣大學進修推廣學院特開辦的「精鍊高階管理與實務研習班」已幫助企業培育逾千名管理人才，同時考量工作忙碌的管理者因平日盡心投身於事業之中，幾乎無多餘進修時間，因此特別設計每月一次週六、日共12小時講授一個主題，僅須96小時，便能快速累積管理能量課程。2024年Elite MBA春季班程將於113年4月27日開始授課，用96小時來淬煉您的管理知識。

臺大進修推廣學院「精鍊高階管理與實務研習班」特精選管理領域「服務與營運管理、財務管理與財報分析、策略成本管理、科技創新管理、策略管理、組織行為、組織整合與管理、行銷管理與顧客行為等管理領域新知。」等八大管理主題，敦聘臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理職能需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，透過八次的主題課程，並將管理者需具備的知識元素，濃縮整理成精華，讓學員能快速理解管理精髓，透過與不同產業同儕間的切磋與交流互動，擴增您在產學界的人脈與視野，讓您不僅能透過課程提升管理職能，更能藉此認識各領域中的菁英並成為戰友。2024新年新希望為自己規劃一套完整的充電進修計畫！

臺大進修推廣學院最新一期「精鍊高階管理與實務研習班」將於113年4月27日開始授課，113年3月15日前報名享早鳥優惠，企業團體多人報名可另享學費優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或致電 (02)2362-0502臺大進修推廣學院洽詢。

「精鍊高階管理與實務研習班」https://ppt.cc/f5M7ox

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