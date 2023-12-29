臺大「茶葉」、「巧克力」官能鑑定班，報名優惠中

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院開辦的「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」與「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」受到許多學員的支持與肯定，最近一期「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」開課時間自112年3月6日起，每週三晚間19：00～21：45上課，共計10次；「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」自112年3月12日起，每週二晚間19：00～21：45上課，共計8次，歡迎各界有興趣的學員踴躍報名修讀。

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

「茶」之歷史淵遠流長，早自千年前，便有茶聖「陸羽」針對「茶學」多作論述，是時飲茶風氣遠傳日本，更影響了日本的品茶文化，爾後日本出現茶聖「千利休」，乃有茶道「一期一会」的美談。茶文化輾轉千年，人們對於飲茶之喜好更甚以往：舉凡包種、紅玉、鐵觀音、東方美人、普洱、金萱、碧螺春等更是如數家珍；然而，在品茗啜飲的同時，您確實掌握如何辨別茶葉品質和賞析風味的訣竅嗎？

臺大開設「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」，敦聘臺大農藝系名師王裕文教授講解茶葉官能鑑定原理與技術，搭配全球主要茶區代表性茶樣，教您辨認各茶樣的地理、年份、品種、製法的差異；藉由精實課程，帶您細品高達60種來自世界各國的豐富茶樣！循序漸進提升學員感官能力的敏銳度，從而建立對茶葉品質的解析與洞察力。

在品嚐茶所帶來的清洌微苦之餘，別忘了一同享受巧克力蘊含的醇厚甜美！巧克力被食用的記錄較茶葉更為悠久，最早甚至可追溯至公元前19世紀，當時的人們便有飲用可可的習慣！可可即巧克力的原料，有提升精神和增強興奮的功效；同時，能讓人在品嚐時享受到「戀愛」的感覺。

巧克力風味多變，透過精細的變因控制，便能製作出琳瑯滿目、千變萬化的風味巧克力。臺大敦聘臺大農藝系名師王裕文教授開辦的「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」講授精品巧克力製作技術與鑑定的原理，搭配全球主要可可生豆代表性樣品、烘焙技術處理、研磨顆粒細度控制等，再佐以各種甜味成分的種類與份量，結合香料與輔助成分，帶領學員親自製作出不同類型的巧克力成品。

透過製作過程中各個階段的取樣樣品與紀錄，加之實際感官品嘗評比討論，學員可於課堂中比較各種處理程序、流程與各種成分之間對巧克力帶來的細膩變化，進而對精品巧克力的領域可以有更深入的了解與發揮。該課程由淺入深講授精品巧克力製作方法，期許能讓學員成為品味與鑑賞巧克力的專業達人！

臺大進修推廣學院近期開辦的「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」與「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」已開始招生，歡迎有興趣者盡早報名享優惠，想要瞭解更多有關這二門課程之資訊，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」https://ppt.cc/f4VuLx「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」https://ppt.cc/fshhhx