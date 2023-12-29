臺大「理財規劃實戰班」戰略篇、工具篇同步招生中

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「財富源於機會與眼光，要獨具慧眼。」作為一個優秀的理財之人，發現經濟生活中的每個投資機會，以成就財富—亞洲首富李嘉誠。

「將理財知識運用到生活當中，是每個人都該修的必修課。」學習理財、設定目標，就是對自己的人生負責，有效管理帳戶更是不二門。

臺大進修推廣學院將分別於113年1月9日(二)和113年3月7日(四)開辦-理財規劃實戰班「戰略篇」和「工具篇」課程，由臺大財務金融學系陳彥行教授親自講授。共12小時的課程，說明如何檢視家庭財務狀況，並妥善利用金融工具來達成理財目標。

陳彥行教授現任教於國立臺灣大學財務金融學系，臺灣大學財務金融研究所博士，研究專長包括為公司財務與公司永續治理，曾獲2018年臺大教學傑出教師。開設課程包括投資學、財務管理、及個人理財規劃。陳彥行老師在臺大開設的課程「個人理財規劃」每年都有超過千位同學搶修，被譽為每人都值得修習的課程，教學表現深受肯定。

臺大進修推廣學院開辦的「理財規劃實戰班」課程。「戰略篇」課程重點旨在說明如何檢視家庭財務狀況，並設定行動方案來達成理財目標「工具篇」則強調如何妥善利用金融工具來達成理財目標。將著重於利用試算表建立財務模型，以評估您在購屋、購車、投資、保險、退休等家庭財務決策。修習本系列課程有助於思考您人生價值的優先順序，即便在有限的資源與多變的環境下，仍能順利實現您的人生夢想。

課程熱烈招生中，「戰略篇」課程介紹網址，「工具篇」課程於113年2月2日(五)前享有報名優惠，課程介紹網址，歡迎有興趣者把握機會儘早報名。查詢請洽 (02) 2362-0502。