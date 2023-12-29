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臺大「投資理財精修班」招生中，2/21前享優惠

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／shutterstock提供
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臺大進修推廣學院開辦的「投資理財精修班」受到許多學員的支持與肯定，最近一期開課時間自113年3月13日起，每週三晚間19：00～21：45上課，共計8次，歡迎各界有興趣的學員踴躍報名修讀。

「投資有方，財富無疆」擁有正確的理財觀念是邁向「財富自由」的首要條件。然而，坊間投資理財資訊良莠不齊，如誤信謠言而錯失先機導致投資失利更是得不償失！如今ETF當道，民眾一股腦投入資金進場之餘，更要掌握何時為投資最佳時機！諸如如何運用金融工具判讀財金趨勢、如何做好投資的風險管理等，臺大進修推廣學院「投資理財精修班」都將傾囊相授，絕無藏私！

本班特聘國立臺灣大學管理學院林修葳教授講授投資理財相關知識，林教授是美國史丹佛大學商學院博士，專業領域包含國際財務管理、管理會計、財務報表分析、財務金融創新、金融機構風險管理、財務會計等。林教授在臺大進修推廣學院開設的金融理財類課程屢獲好評，修讀過的學員反映其授課方式淺顯易懂，即使沒有投資學的專業經驗背景，也能建立正確投資觀念，提昇財富管理能力。

「投資理財精修班」共計八堂課，每週都包含不同單元的課題，從分析各種投資工具、個股、基金，到因應整體產業環境變化的方式皆涵蓋在內。選擇投資自己學習如何正確投資，正是開啟成功人生的第一步。提早報名繳費，還可享加碼折扣！更多課程訊息請捜尋【臺大推廣教育網】或洽詢(02)2362-0502。

「投資理財精修班」課程介紹網址： https://ppt.cc/fAIfLx

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