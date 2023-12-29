補破網！教育部成立專案小組、潘文忠任召集人 將訂校安檢查辦法範本

新北市25日發生校園衝突事件，被害學生遭割頸不治，近日來引發教育團體論戰。教育部長潘文忠今天表示，已組成跨司署專案小組，部長擔任召集人、主任秘書廖興國任副召集人，並將訂定校安檢查辦法範本，讓教師有執行依據。

該案涉案學生外傳每天帶刀上學，但根據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，校方僅能在有相當理由及證據，且在2名家長代表、學生幹部或教師陪同及全程錄影下，才能檢查學生的私人物品。規定嚴格，不少教師反彈窒礙難行。

教師團體、全國教師工會總聯合會也表示，近年來「學生攻擊事件」明顯增加，教育部所稱教師輔導管教規範，不僅難以讓老師有合理的管教措施，甚至極可能反遭投訴，甚至變成不適任教師。

教育部今天除已成立跨司署專案小組外也表示，專案小組28日已召開首次跨司署會議，同時主動與家長團體、教師團體聯繫，蒐集各界建議進行校安精進方案規劃，於下週再召開實體會議，商討落實相關方案。

教育部也指出，亦評估增補校園輔導人力，針對學校現場執行問題，如「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第29條校園安全檢查限制中，將訂定規定辦法範本，協助學校建立標準作業流程，明確定義、完善程序，讓現場教師有執行校安檢查的依據。

教育部也說，會再評估現場執行人力、投入資源協助，以保障學校教師安心執行輔導管教作為，給予學校老師最大的保護與支持。