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臺大「管理碩士學分班」熱烈招生中，1/18報名截止

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

國立臺灣大學進修推廣學院特邀臺大管理學院專業師資，為有心學習者開辦「管理碩士學分班」，最新一期目前已開始受理報名，本期報名截止日特別延長至113年1月18日止，無論您來自哪一個產業，歡迎您把握學習管理的最佳機會。

臺大「管理碩士學分班」透過實體與網路課程等不同的學習方式，紮實的學習歴程，以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，進行紮實的訓練。另外提供學員於正式開課前線上先行預修「財務報表分析」、「管理概論」等課程，幫助學員奠定基礎俾利學習之融會貫通，並為入學做準備。

臺大進修推廣學院指出，該班程除有可依個人時間空間之現況考量選讀實體課程或網路課程之彈性外，並結合專業學習、卓越成長與人脈拓展三大經營，強調推動班程經營與學員社團，期能厚實與累積人脈。此外，每學期更邀請廣邀產、官、學各界專家，針對不同領域進行主題交流分享與探討，以及舉辦企業參訪活動，結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。修讀臺大管理碩士學分班的呂憲章曾指出：「學員進來臺大進修推廣學院這個大家庭，未來的天空彷彿增添了許多色彩，因為我們將會在社會上更耀眼，而我們的知識泉源，將會源源不絕的湧現，讓我們為社會、為人類創造更好的未來。」

臺大最新一期的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，113年1月18日報名截止。想了解更多，請上【臺大推廣教育網】-->學分班程(管理碩士學分班)或電洽(02)2362-0502查詢。

「管理碩士學分班」https://reurl.cc/E1ZNyA

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