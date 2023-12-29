英聽兩次考試 2.2萬人擇優拿Ａ

大考中心昨公告一一三學年第二次英聽考試成績，約三點二萬人應考，若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，擇優後約二點二萬人拿下Ａ級，人數占比為百分之廿二點六，創近五年來次低。

大考中心副主任岳修平表示，三點二萬名考生中，拿下A級者占百分之十、B級百分之四十三點五、C級為百分之四十二點七，F級則有百分之三點七。

岳修平也指出，兩次英聽考試重複到考生約二點七萬人，其中約百分之廿七點一的考生，於第二次考試時取得較好的成績等級，百分之六十七點七成績不變，但也有百分之五點一成績下降。

兩次考試擇優計算後，成績等級A級學生占比為百分之廿二點六、達二點二萬人，B級學生占為百分之卅六點七、約三點七萬人。若綜觀近五年學生表現，今年擇優後拿下A的考生數是近五個學年來最少，人數占比則是近五年來次低，僅高於一○九學年。

另外，本次考試各題型考生得分率依次為圖片聽解約八成一，簡短對話約七成一，短文聽解約六成四，長篇聽解約五成七，對答得分率最低，僅約四成六。