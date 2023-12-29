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英聽兩次考試 2.2萬人擇優拿Ａ

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
英聽題型113學年維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種，根據大考中心統計各題型得分率，以簡短對話得分率75.29%為最高。示意圖。本報資料照片 楊德宜
英聽題型113學年維持圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種，根據大考中心統計各題型得分率，以簡短對話得分率75.29%為最高。示意圖。本報資料照片 楊德宜

大考中心昨公告一一三學年第二次英聽考試成績，約三點二萬人應考，若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，擇優後約二點二萬人拿下Ａ級，人數占比為百分之廿二點六，創近五年來次低。

大考中心副主任岳修平表示，三點二萬名考生中，拿下A級者占百分之十、B級百分之四十三點五、C級為百分之四十二點七，F級則有百分之三點七。

岳修平也指出，兩次英聽考試重複到考生約二點七萬人，其中約百分之廿七點一的考生，於第二次考試時取得較好的成績等級，百分之六十七點七成績不變，但也有百分之五點一成績下降。

兩次考試擇優計算後，成績等級A級學生占比為百分之廿二點六、達二點二萬人，B級學生占為百分之卅六點七、約三點七萬人。若綜觀近五年學生表現，今年擇優後拿下A的考生數是近五個學年來最少，人數占比則是近五年來次低，僅高於一○九學年。

另外，本次考試各題型考生得分率依次為圖片聽解約八成一，簡短對話約七成一，短文聽解約六成四，長篇聽解約五成七，對答得分率最低，僅約四成六。

英聽 升學 主任

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第二次英聽成績 1成拿A、3成有進步

英聽二試成績公告2.2萬人擇優後拿Ａ 人數近五年最少

高中英聽2次考試成績公布 上午9時開放查詢

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