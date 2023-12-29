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陽明交大拍板 與竹縣規畫實驗高中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣長楊文科日前宣布與陽明交大推動新竹縣立實驗高中，昨天傳出陽明交大校務會議通過此案的好消息。圖／本報資料照片
新竹縣長楊文科日前宣布與陽明交大推動新竹縣立實驗高中，昨天傳出陽明交大校務會議通過此案的好消息。圖／本報資料照片

陽明交通大學前天校務會議通過與竹縣合作規畫縣立實驗高中，為竹縣高中規畫邁向新階段。實中地點在陽明交大六家校區，以資訊、醫學、科學、人文或雙語國際為方向，預計115學年度開始招收4班80人。新竹縣長楊文科昨表示，感謝陽明交大透過專業跟新竹縣府攜手合作。

新竹縣立實驗高中將成竹縣第三所縣立高中，縣府教育局表示，縣府於今年11月22日召開新竹縣高中規畫藍圖記者會，對外宣布縣府針對高中規畫四大方案，第一方案即是與陽明交大合作設縣立實驗高中，預計115學年度開始招收4班80人。

教育局長楊郡慈說，縣府和陽明交大今年10月開始討論實驗高中課程規畫，校本課程朝「專題實作」方向，注重學生自主學習，著重AI科技、文化學習、研究方法、國際溝通、畢業專題等方面；彈性學習開設微課程，學生針對某主題進行移地學習，由陽明交大提供優勢領域課程協助，協力學校定位發展。

接下來新竹縣立實驗高中的籌設工作將全面展開，新竹縣與陽明交大將成立工作小組討論後續實質硬體和軟體規畫，包括設校相關作業與課程、師資等。

楊文科說，非常開心，感謝陽明交大透過專業跟新竹縣府攜手合作創設縣立實驗高中，為新竹縣高中優質化藍圖貢獻心力。

陽明交大 新竹 楊文科

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