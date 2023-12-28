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2024台北書展大獎出爐 香港文學席捲浪潮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
2024台北書展大獎暨金蝶獎得主大合影。圖／台北書展基金會提供
2024台北書展大獎暨金蝶獎得主大合影。圖／台北書展基金會提供

台北書展基金會今公佈「2024台北國際書展大獎暨金蝶獎得獎名單」，總共選出9位首獎得主。本屆小說獎、非小說獎皆呈現香港文學席捲浪潮，香港作家譚劍《姓司武的都得死》、已故的香港政論家李怡《失敗者回憶錄》分別奪下小說、非小說首獎。

2024台北國際書展大獎徵件分為「小說獎」、「非小說獎」及「兒童及青少年獎」，今年報名總件數達691件，經兩階段評選出10本入圍書籍、3名首獎得主，2024年也將提供獎金獎勵各獎項首獎作品的幕後編輯團隊，肯定出版社的專業能力。

本屆小說獎、非小說獎均展現香港文學席捲浪潮。三位小說獎首獎得主橫跨港、馬、台。張貴興繼2019年《野豬渡河》，以《鱷眼晨曦》第二度獲書展大獎小說獎肯定，《鱷眼晨曦》以充滿荊棘疼痛暴力輻射出南洋移民的傳奇史詩，無比絢爛的風格美學，揭開一座只有在小說家夢境裡的婆羅洲變形圖景；譚劍《姓司武的都得死》透過香港特有的「丁權」制度，鋪陳出精彩絶倫的推理故事；鹿苹《甜麵包島》以優美如詩的筆觸勾勒出島嶼風情，以及慈悲觀照的真摯情懷。

非小說獎尤以生態自然、知識普及、人文田野與詩集最為突出豐富，當代香港主題也占一席之地。本屆大獎得主陳列繼2014年《躊躇之歌》拿下非小說首獎後，今再度以直面白色恐怖歷史的《殘骸書》二度獲獎。李怡《失敗者回憶錄(上下)》為見證香港興衰的遺作、吳聰敏《台灣經濟四百年》則為跨度最長的台灣經濟史，三部作品在生命經歷、關切主題、創作風格各有不同，卻都是「以一生換取的作品」。

兒童及青少年獎作品題材、風格多元，最後以創作技藝的成熟和創新、想像力的深度、作品的格局和啟發性為考量，選出幾米《明天，我會去到什麼地方？》、林柏廷《牆壁大戰》、林大利/張季雅、陳宛昀《斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物》為本屆兒少獎大獎作品。

邁入第20屆的「金蝶獎-台灣出版設計大獎」，總共有170件報名，選出13件入圍，最後由葉忠宜《清潤凝香：若深甌》、智海《觀景窗》、鄧彧/何萍萍《那城THAT CITY》，拿下金、銀、銅三獎。

香港 台北國際書展

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